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Все как в Швейцарии: в элитном поселке под Минском продают интересный дом

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  • 26.03.2024, 13:58
  • 2,842
Все как в Швейцарии: в элитном поселке под Минском продают интересный дом

С «мужским» и «женским» этажами.

Участки с большим перепадом высот многие застройщики избегают. И зря. Сложный рельеф отличное место для реализации проекта в стилистике альпийского шале. Вот, например, этот особняк в белорусской Швейцарии — элитном поселке «Логожеск» у горнолыжного курорта. Коттедж, о котором пойдет речь, построен на крутом склоне — его идеально «встроили» в окружающий ландшафт, пишет realt.by. Интересен он и в плане планировки — как вам задумка с «мужским» и «женским» этажами?

Участок расположен на крутом склоне и это повлияло и на архитектурные решения, и на выбор материалов для строительства. Индивидуальный проект дома-шале в альпийском стиле разработала минская дизайн-студия Prima Gatto.

Дом получился с каменным основанием и деревянным верхом, большими длинными балконами по фасаду, скатной крышей с широкими свесами. Главный фасад по конструктиву ближе к фахверку — проемы, образованные опорными столбами и горизонтальными массивными балками из клееного бруса заполнены стеклопакетами в деревянных рамах. Все вместе читается как альпийское шале.

Место под строительство дома не выравнивали — основание дома врезали в склон. В итоге со стороны главного фасада цокольная часть дома выглядит как полноценный этаж, с другой — как подвальный. Нижняя часть дома монолитная, облицована песчаником.

Внизу склона — въездная парадная зона. На верхней площадке участка расположили зону отдыха с баней и остекленной беседкой. Выход к ним — с надземного этажа дома.

Основное строение представляет собой сруб из клееного бруса большого сечения (толщина деревянных наружных стен — 24 см). И снаружи и внутри он покрыт полупрозрачной защитно-декоративной пропиткой.

Общая площадь остекления около 160 м2. Окна премиального качества белорусского производства (Wooder) — в профиле из сибирской лиственницы с энергосберегающими стеклопакетами. С двух сторон профиль тонирован в цвет «бук».

Общая площадь — 707 «квадратов». В цоколе находятся гараж на два автомобиля, входная часть и гардеробная, постирочная, гостевой туалет, тренажерный зал и котельная.

На первом этаже выделили зону зимнего сада и диванную зону с телевизором.

В планировке есть еще один оригинальный нюанс — у каждого члена семьи свое личное пространство с собственным санузлом и гардеробом. Помещения передней части дома относительно задней находятся ниже, поэтому детские спальни на пол уровня выше, как бы между первым и вторым этажами. У детей здесь по отдельной спальне в лофтовой стилистике.

Второй этаж имеет четкое деление на женскую и мужскую части. У главы семейства свой этаж со спальней, санузлом и кабинетом.

Женская зона имеет тот же набор помещений: ванная комната, гардеробная и спальня с будуаром.

Первый общий этаж оформлен в современном стиле — большая площадь остекления, мебель с глянцевыми поверхностями, широкоформатной плиткой на полах. Потолки деревянные, со встроенными светодиодными светильниками.

Отапливается дом газовым котлом с погодозависимой автоматикой, установлена приточно-вытяжная вентиляция. Все системы жизнеобеспечения автоматизированы. Водопровод и канализация центральные, подведено оптоволокно (телефон-интернет), есть видеонаблюдение, стабилизаторы напряжения, генератор.

На 21 сотке земли располагаются банный комплекс, он же гостевой дом, беседка-барбекю. Архитектурный проект разрабатывался одновременно с ландшафтным, что позволило получить эффектный вид всего комплекса. Сложность рельефа потребовала устройства подпорных стен и уличных лестниц, соединяющих разные уровни участка. Песчаник использовался и Для облицовки подпорных стенок, лестниц и забора использовался песчаник.

По периметру участка установлен забор, сделан автополив газона и декоративное освещение.

Стоит же этот дом на горно-лыжном курорте не дешево — его оценили в 2 миллиона долларов.

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