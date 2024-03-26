Белорус заработал на криптовалюте, но «забыл» поделиться с государством 26.03.2024, 20:18

Был показательный суд в необычной локации.

Экономический суд Минской области устроил выездное заседание по делу о доходах от криптовалюты. Его провели в Академии управления при Лукашенко, зрителями были студенты, которые обучаются по специальности «госуправление и право». Судили мужчину, который заработал на операциях с криптовалютой, но не уплатил налоги. Об этом сообщается на сайте Верховного суда. По всей видимости, налоговики вышли на белоруса по денежным переводам на его карточки, передает «Зеркало».

Судья Экономического суда Минской области Олеся Дыль рассмотрела документы от налоговиков, которые вышли на белоруса, заработавшего на криптовалюте, но не уплатившего с дохода сбор.

Налоговики Минской области выяснили, что белорус с ноября 2023 года по январь 2024-го в Telegram-каналах обменивал криптовалюту и обналичивал средства. «Всего в указанный период гражданином Б. совершено в качестве продавца 247 сделок по продаже криптовалюты на общую сумму 218 199 рублей 92 копейки. Денежные средства от продажи криптовалюты переводились покупателями на банковские платежные карты банков Беларуси, имеющихся в пользовании у Б.», — сообщается на сайте Верховного суда.

Обвиняемый признал вину и просил суд применить минимальную меру наказания. В итоге ему назначили штраф в 20 базовых величин (800 рублей). Также у него конфисковали 5% от полученного дохода — это 10 909 рублей 97 копеек.

Судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.