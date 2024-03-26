В Климовичах взорвали водонапорную башню

В Климовичах взорвали водонапорную башню2
- 26.03.2024, 22:18
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Видеофакт.
В МЧС показали, как взорвали водонапорную башню в Климовичах, которая не работала несколько десятилетий. Видео опубликовано на сайте министерства.
Снос башни на улице Зеленой проводили специалисты республиканского отряда специального назначения «Зубр».
«Точный расчет и профессионализм работников МЧС обеспечили падение башни в запланированный сектор без повреждения близлежащих сооружений», — сказано в сообщении.
В МЧС отметили, что такой способ сноса специалисты используют не в первый раз, он зарекомендовал себя как наиболее безопасный и быстрый.