В Климовичах взорвали водонапорную башню 2 26.03.2024, 22:18

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Видеофакт.

В МЧС показали, как взорвали водонапорную башню в Климовичах, которая не работала несколько десятилетий. Видео опубликовано на сайте министерства.

Снос башни на улице Зеленой проводили специалисты республиканского отряда специального назначения «Зубр».

«Точный расчет и профессионализм работников МЧС обеспечили падение башни в запланированный сектор без повреждения близлежащих сооружений», — сказано в сообщении.

В МЧС отметили, что такой способ сноса специалисты используют не в первый раз, он зарекомендовал себя как наиболее безопасный и быстрый.