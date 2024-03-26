В Варшаве запустили коалицию бронетехники для Украины 26.03.2024, 23:20

Она уже имеет поддержку Великобритании, Швеции и Италии.

В Варшаве 26 марта запустили коалицию бронетехники в поддержку Украины. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Отмечается, что инициатива была предложена Польшей и Германией и уже имеет поддержку Великобритании, Швеции и Италии.

Украинскую делегацию в Варшаве возглавил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

«Во время первого заседания представители стран-участниц выработали консолидированную позицию по усилению технического парка Вооруженных сил Украины определенными образцами бронетехники и организации системы их ремонта», – сказано в сообщении.

Как указали в Минобороны, в рамках коалиции бронетехники создано четыре синдиката, в каждый из которых будет входить представитель Украины.

В частности, на каждый синдикат возложены следующие задачи: поставки вооружения и боеприпасов для западной бронетехники; их техническое обслуживание и ремонт; подготовка экипажей и технического персонала; отработка эффективной тактика применения бронетехники на поле боя.

«Это очень важная инициатива наших союзников, учитывая имеющуюся проблематику в ВСУ с ремонтом бронетехники иностранных образцов. Надеюсь, с помощью союзников нам удастся быстро, насколько это возможно, создать в Украине эффективную ремонтную базу западной бронетехники», – подчеркнул Гаврилюк.

По его словам, в рамках созданной коалиции будет разработана соответствующая дорожная карта, которая будет отвечать стратегии развития ВСУ.

«Предполагается, что в долгосрочной перспективе страны-участники танковой коалиции и коалиции бронетехники помогут в создании будущего бронированного парка техники ВСУ и наладят с Украиной инновационно промышленное партнерство», – резюмировали в украинском Минобороны.