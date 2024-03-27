Украина обыграла Исландию и вышла на Евро-2024 4 27.03.2024, 8:12

3,504

Сенсационную победу одержала и Грузия.

Сборные Украины и Грузии по футболу в понедельник, 26 марта, обыграли команды Исландии и Греции соответственно и вышли в финальную стадию Чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии, пишет «Немецкая волна».

Украина обыграла Исландию со счетом 2:1. Таким образом сборная страны в четвертый раз подряд вышла в финальную стадию европейского футбольного первенства. Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил сборную за победу.

«Спасибо за важнейшие эмоции для всей страны. За сверхважную победу и выход на Евро. За то, что еще раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают. Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут», - написал Зеленский.

Грузия впервые в истории вышла на Евро

В матче Грузии и Греции за выход на Евро-2024 основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины - 4:2. Сборная страны впервые вышла в финальную часть Чемпионата Европы.

Грузия сыграет в группе с командами Турции, Португалии и Чехии. Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.