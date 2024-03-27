Еще один белорус отправился за океан покорять НХЛ
- 27.03.2024, 11:38
Алексей Колосов может стать первым белорусским голкипером в сильнейшей хоккейной лиге мира.
Голкипер сборной Беларуси Алексей Колосов, который по итогам сезона был признан лучшим вратарем в составе «зубров», а также получил награду лучшего игрока, решил продолжить карьеру в самой сильной хоккейной лиге мира, пишет Tochka.by.
22-летний белорус, подписавший в прошлом году трехлетний контракт с «Филадельфией», в сезоне-2023/24 был основным вратарем «Динамо». В «регулярке» он провел 47 матчей при 90,7% отраженных бросках и коэффициенте надежности 2,39.
На счету Алексея четыре «сухих» матча (восьмой показатель в КХЛ), кроме того он провел шесть игр в плей-офф, отразив 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,21.
Минское «Динамо» поблагодарило Колосова за игру: «Спасибо за мощный сезон, Леха! Желаем удачи в «Филадельфии».
Но если «зубры» сезон уже завершили, то Алексей продолжит его в системе «Филадельфии Флайерз».
Именно так, в системе, ведь у рекордсмена «Динамо» по победам в КХЛ (132 матча и 52 виктории в регулярном сезоне) с «летчиками» трехлетний контракт новичка, который места в основном составе не гарантирует.
«Филадельфия» выбрала минчанина в третьем раунде драфта-2021 под общим 78-м номером, а в прошлом году заключила соглашение с зарплатой $925 тысяч за сезон.
Голкипер может стать 16-м белорусом в НХЛ (осенью прошлого года в лиге дебютировал Илья Соловьев) и пятым — в сезоне.
Ждем дебюта Алексея и рекорда.
Если Колосов дебютирует, то станет соавтором белорусского рекорда — никогда еще сразу пять наших хоккеистов не играли в Национальной хоккейной лиге одновременно. Ну и никогда не было белоруса-голкипера в НХЛ.
В этом сезоне в НХЛ играют Егор Шарангович («Калгари») и Алексей Протас («Вашингтон»), провел шесть игр Илья Соловьев («Калгари») и был отправлен в фарм-клуб, сыграл один матч Владислав Колячонок («Аризона»).
Сейчас «Флайерз» борются за попадание в плей-офф. Команда на третьем месте в своем дивизионе и седьмом в Восточной конференции. До конца регулярного чемпионата «Филадельфии» осталось провести девять поединков.
В этом сезоне в составе «Филадельфии» отметились уже четыре голкипера, но они особо не впечатляют.
Остается надеяться, что белорус поможет «Флайерз» пробиться в плей-офф или хотя бы сможет потеснить опытных конкурентов, а не станет получать практику в фарм-клубе.