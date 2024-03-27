Еще один белорус отправился за океан покорять НХЛ 27.03.2024, 11:38

Алексей Колосов

Алексей Колосов может стать первым белорусским голкипером в сильнейшей хоккейной лиге мира.

Голкипер сборной Беларуси Алексей Колосов, который по итогам сезона был признан лучшим вратарем в составе «зубров», а также получил награду лучшего игрока, решил продолжить карьеру в самой сильной хоккейной лиге мира, пишет Tochka.by.

22-летний белорус, подписавший в прошлом году трехлетний контракт с «Филадельфией», в сезоне-2023/24 был основным вратарем «Динамо». В «регулярке» он провел 47 матчей при 90,7% отраженных бросках и коэффициенте надежности 2,39.

На счету Алексея четыре «сухих» матча (восьмой показатель в КХЛ), кроме того он провел шесть игр в плей-офф, отразив 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,21.

Минское «Динамо» поблагодарило Колосова за игру: «Спасибо за мощный сезон, Леха! Желаем удачи в «Филадельфии».

Но если «зубры» сезон уже завершили, то Алексей продолжит его в системе «Филадельфии Флайерз».

Именно так, в системе, ведь у рекордсмена «Динамо» по победам в КХЛ (132 матча и 52 виктории в регулярном сезоне) с «летчиками» трехлетний контракт новичка, который места в основном составе не гарантирует.

«Филадельфия» выбрала минчанина в третьем раунде драфта-2021 под общим 78-м номером, а в прошлом году заключила соглашение с зарплатой $925 тысяч за сезон.

Голкипер может стать 16-м белорусом в НХЛ (осенью прошлого года в лиге дебютировал Илья Соловьев) и пятым — в сезоне.

Ждем дебюта Алексея и рекорда.

Если Колосов дебютирует, то станет соавтором белорусского рекорда — никогда еще сразу пять наших хоккеистов не играли в Национальной хоккейной лиге одновременно. Ну и никогда не было белоруса-голкипера в НХЛ.

В этом сезоне в НХЛ играют Егор Шарангович («Калгари») и Алексей Протас («Вашингтон»), провел шесть игр Илья Соловьев («Калгари») и был отправлен в фарм-клуб, сыграл один матч Владислав Колячонок («Аризона»).

Сейчас «Флайерз» борются за попадание в плей-офф. Команда на третьем месте в своем дивизионе и седьмом в Восточной конференции. До конца регулярного чемпионата «Филадельфии» осталось провести девять поединков.

В этом сезоне в составе «Филадельфии» отметились уже четыре голкипера, но они особо не впечатляют.

Остается надеяться, что белорус поможет «Флайерз» пробиться в плей-офф или хотя бы сможет потеснить опытных конкурентов, а не станет получать практику в фарм-клубе.