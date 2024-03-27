«Летит не туда, куда надо»: у российских «Цирконов» есть серьезные проблемы 2 27.03.2024, 13:47

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Украинский исследователь сделала экспертизу обломков ракет.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которыми страна-агрессор Россия ударила по Киеву 7 февраля и 25 марта, не выполняют определенную боевую задачу.

Об этом заявил руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий в комментарии «Суспільному».

Соответствующие выводы он сделал после экспертизы обломков ракет.

«Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики «супер», «гипер» — все это слова, а на самом деле до боевого применения ракете еще идти и идти», — сказал Кульчицкий.

Эксперт отметил, что ракета «летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена.

Отмечается, что украинская ПВО может сбивать «Цирконы». Кульчицкий отметил, что на одном из обломков, пораженной 25 марта ракеты можно увидеть, что она была сбита системой Patriot.

Он также рассказал, что боевая часть ракеты содержит не более 40 килограммов взрывчатки. Однако, по его словам, анализы еще проводят, поэтому впоследствии определят, какое именно там вещество.

«Но боевая часть мала: в сравнение и боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет», — подчеркнул эксперт.