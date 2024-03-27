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Слонимчанин забыл на балконе размороженную курицу, и она ему «отомстила»

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  • 27.03.2024, 14:53
  • 8,804
Слонимчанин забыл на балконе размороженную курицу, и она ему «отомстила»

Подвела под «уголовку».

Житель Слонима повредил чужой автомобиль куриной тушкой, которую выбросил из окна. Мясо «провинилось» перед мужчиной тем, что протухло во время разморозки на балконе. Подробности инцидента рассказали в милиции.

16 марта 40-летний житель Слонима выписался из больницы, а когда пришел домой, почувствовал резкий неприятный запах. На балконе он увидел протухшую тушку курицы, которую оставил размораживаться перед госпитализацией.

На эмоциях мужчина выкинул испорченный продукт с балкона. По иронии судьбы тушка приземлилась на лобовое стекло чужого автомобиля — не обошлось без повреждения.

Через некоторое время к авто вышел его владелец, увидел, что произошло, и сообщил в милицию. Подозреваемого вскоре установили, а местный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по статье о хулиганстве.

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