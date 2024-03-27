Слонимчанин забыл на балконе размороженную курицу, и она ему «отомстила» 5 27.03.2024, 14:53

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Подвела под «уголовку».

Житель Слонима повредил чужой автомобиль куриной тушкой, которую выбросил из окна. Мясо «провинилось» перед мужчиной тем, что протухло во время разморозки на балконе. Подробности инцидента рассказали в милиции.

16 марта 40-летний житель Слонима выписался из больницы, а когда пришел домой, почувствовал резкий неприятный запах. На балконе он увидел протухшую тушку курицы, которую оставил размораживаться перед госпитализацией.

На эмоциях мужчина выкинул испорченный продукт с балкона. По иронии судьбы тушка приземлилась на лобовое стекло чужого автомобиля — не обошлось без повреждения.

Через некоторое время к авто вышел его владелец, увидел, что произошло, и сообщил в милицию. Подозреваемого вскоре установили, а местный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по статье о хулиганстве.