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25 марта официально объявлено Днем белорусского наследия в Филадельфии

  • 27.03.2024, 15:34
25 марта официально объявлено Днем белорусского наследия в Филадельфии

Официальную прокламацию об этом подписала мэр Ширель Паркер.

25 марта, когда белорусы отмечают День Воли, официально объявлено Днем белорусского наследия в Филадельфии. Официальную прокламацию об этом подписала мэр Ширель Паркер. Ее передали сообществу Belarus Freedom — Philadelphia.

Ее глава Сергей Шалига поблагодарил от имени всех белорусов Филадельфии за это почетное чествование белорусских традиций и праздников. 

«Это также почетный акт признания деятельности белорусского сообщества городскими властями», — добавил он.

25 марта белорусы Филадельфии пришли к зданию мэрии города, чтобы отметить День Воли вместе с представителями администрации города. Там прозвучали гимн «Магутны Божа», «Купалінка» и песни на белорусском языке группы из Филадельфии Zaraz.

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