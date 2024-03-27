25 марта официально объявлено Днем белорусского наследия в Филадельфии 27.03.2024, 15:34

Официальную прокламацию об этом подписала мэр Ширель Паркер.

25 марта, когда белорусы отмечают День Воли, официально объявлено Днем белорусского наследия в Филадельфии. Официальную прокламацию об этом подписала мэр Ширель Паркер. Ее передали сообществу Belarus Freedom — Philadelphia.

Ее глава Сергей Шалига поблагодарил от имени всех белорусов Филадельфии за это почетное чествование белорусских традиций и праздников.

«Это также почетный акт признания деятельности белорусского сообщества городскими властями», — добавил он.

25 марта белорусы Филадельфии пришли к зданию мэрии города, чтобы отметить День Воли вместе с представителями администрации города. Там прозвучали гимн «Магутны Божа», «Купалінка» и песни на белорусском языке группы из Филадельфии Zaraz.