Как белорусы отпраздновали День Воли по всему миру
- 25.03.2024, 23:47
Яркие фото.
Сегодня, 25 марта, белорусы отмечают 106-ую годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики. Эта дата связана с принятием 3-й Уставной грамоты БНР 25 марта 1918-го года. Документ был принят в Минске и провозглашал Белорусскую Народную Республику независимым государством.
Сегодня праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Воли, прошли во многих городах по всему миру.
В канадском Торонто белорусы собрались вместе, чтобы отпраздновать.
В польском Щецине прошел митинг ко Дню Воли. Активисты напомнили о политзаключенных, которые встречают праздник за решеткой на родине.
После митинга состоялся концерт белорусского музыкального дуэта Czeslove & Leo.
Во Вроцлаве белорусы прошли маршем по улицам города, отмечая 106-ю годовщину со дня провозглашения БНР.
В столице Литвы Вильнюсе празднование Дня Воли началось 24 марта и продолжалось 25-го. В воскресенье состоялась презентация карты БНР, а также несколько концертов. В понедельник различные акции и мероприятия в честь праздника проходили с утра до вечера.
Белорусы, живущие в американском Бостоне, сообщили, что мэр города Мишель Ву объявила 25 марта 2024 года Днем Свободы Беларуси, в честь чего был поднят белoрусский флаг возле Ратуши.
Белорусы Грузии отпраздновали День Воли митингом возле здания парламента. Сообщается, что пришло около сотни человек.
В польском городе Элк 25 марта на здании городского правительства был вывешен белорусский национальный флаг.