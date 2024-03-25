Как белорусы отпраздновали День Воли по всему миру 25.03.2024, 23:47

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Сегодня, 25 марта, белорусы отмечают 106-ую годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики. Эта дата связана с принятием 3-й Уставной грамоты БНР 25 марта 1918-го года. Документ был принят в Минске и провозглашал Белорусскую Народную Республику независимым государством.

Сегодня праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Воли, прошли во многих городах по всему миру.

В канадском Торонто белорусы собрались вместе, чтобы отпраздновать.

В польском Щецине прошел митинг ко Дню Воли. Активисты напомнили о политзаключенных, которые встречают праздник за решеткой на родине.

После митинга состоялся концерт белорусского музыкального дуэта Czeslove & Leo.

Во Вроцлаве белорусы прошли маршем по улицам города, отмечая 106-ю годовщину со дня провозглашения БНР.

В столице Литвы Вильнюсе празднование Дня Воли началось 24 марта и продолжалось 25-го. В воскресенье состоялась презентация карты БНР, а также несколько концертов. В понедельник различные акции и мероприятия в честь праздника проходили с утра до вечера.

Белорусы, живущие в американском Бостоне, сообщили, что мэр города Мишель Ву объявила 25 марта 2024 года Днем Свободы Беларуси, в честь чего был поднят белoрусский флаг возле Ратуши.

Белорусы Грузии отпраздновали День Воли митингом возле здания парламента. Сообщается, что пришло около сотни человек.

В польском городе Элк 25 марта на здании городского правительства был вывешен белорусский национальный флаг.