закрыть
26 марта 2024, вторник, 0:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как белорусы отпраздновали День Воли по всему миру

  • 25.03.2024, 23:47
Как белорусы отпраздновали День Воли по всему миру

Яркие фото.

Сегодня, 25 марта, белорусы отмечают 106-ую годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики. Эта дата связана с принятием 3-й Уставной грамоты БНР 25 марта 1918-го года. Документ был принят в Минске и провозглашал Белорусскую Народную Республику независимым государством.

Сегодня праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Воли, прошли во многих городах по всему миру.

В канадском Торонто белорусы собрались вместе, чтобы отпраздновать.

В польском Щецине прошел митинг ко Дню Воли. Активисты напомнили о политзаключенных, которые встречают праздник за решеткой на родине.

После митинга состоялся концерт белорусского музыкального дуэта Czeslove & Leo.

Во Вроцлаве белорусы прошли маршем по улицам города, отмечая 106-ю годовщину со дня провозглашения БНР.

В столице Литвы Вильнюсе празднование Дня Воли началось 24 марта и продолжалось 25-го. В воскресенье состоялась презентация карты БНР, а также несколько концертов. В понедельник различные акции и мероприятия в честь праздника проходили с утра до вечера.

Белорусы, живущие в американском Бостоне, сообщили, что мэр города Мишель Ву объявила 25 марта 2024 года Днем Свободы Беларуси, в честь чего был поднят белoрусский флаг возле Ратуши.

Белорусы Грузии отпраздновали День Воли митингом возле здания парламента. Сообщается, что пришло около сотни человек.

В польском городе Элк 25 марта на здании городского правительства был вывешен белорусский национальный флаг. 

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников