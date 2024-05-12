Огромный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве 12 12.05.2024, 9:29

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С огнем борются несколько десятков пожарных расчетов.

Огромный пожар вспыхнул в воскресенье в Варшаве. Горит торговый центр на ул. Марывильской, 44 (Marywilska 44), сообщает Onet.

Объект представляет собой обширный комплекс с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.

Пожарные сообщили, что обрушилась кровля. Все находившиеся в торговом центре и в окрестностях были эвакуированы, сообщили в пожарной службе.

«Огнем охвачено более 80% площадей. Спасательные работы ведут 50 бригад, в том числе химико-экологическая спасательная группа», — говорится в сообщении Главного управления пожарной охраны.

Около 6:30 утра (7:30 по Минску) было выпущено предупреждение правительственного Центра безопасности для Варшавы и поветов: Варшавского западного, Легионовского и Новодворского.

В районе пожара затруднено движение транспорта.

Спасательные службы призывают внимательно проверять возможность проезда по окрестным улицам, закрывать окна и ограничивать пребывание на свежем воздухе.

«Масштабы пожара огромны. В настоящее время на месте работают 43 расчета пожарной охраны»,— сообщил в беседе с Onet сразу после начала пожара дежурный Варшавской пожарной службы.

Главное управление Государственной пожарной охраны также сообщило, что частично обрушилась кровля.

«У нас нет информации о пострадавших. Тушение пожара продолжается, на месте находилось много легковоспламеняющихся материалов. (...) Я думаю, что в течение следующих нескольких часов операция по тушению пожара будет продолжаться», - сказал телеканалу TVN24 Михал Конопка из пожарной службы в Варшаве.

Радио RMF FM сообщило, что один из мужчин пытался проехать через полицейский блокпост со стороны Купецкой улицы, но был задержан. Как он объяснил в разговоре с полицейскими, у него в зале есть своя торговая точка, и он хотел спасти товар.

В Сети появились фотографии и видеозаписи с места пожара.

На данный момент причина пожара неизвестна. Пожарные сообщают, что постоянно контролируют качество воздуха. Информации о превышении показателей пока нет.

Торговый центр на Марывильской 44 представляет собой обширный комплекс с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.