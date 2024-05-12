Огромный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве

Огромный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве12
- 12.05.2024, 9:29
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С огнем борются несколько десятков пожарных расчетов.
Огромный пожар вспыхнул в воскресенье в Варшаве. Горит торговый центр на ул. Марывильской, 44 (Marywilska 44), сообщает Onet.
Объект представляет собой обширный комплекс с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.
Пожарные сообщили, что обрушилась кровля. Все находившиеся в торговом центре и в окрестностях были эвакуированы, сообщили в пожарной службе.
«Огнем охвачено более 80% площадей. Спасательные работы ведут 50 бригад, в том числе химико-экологическая спасательная группа», — говорится в сообщении Главного управления пожарной охраны.
Около 6:30 утра (7:30 по Минску) было выпущено предупреждение правительственного Центра безопасности для Варшавы и поветов: Варшавского западного, Легионовского и Новодворского.
#Marywilska pic.twitter.com/5LtEhoKHNo— ADAM J 70 🔴⚪🟢⚫ (@AdamJ63425) May 12, 2024
В районе пожара затруднено движение транспорта.
Спасательные службы призывают внимательно проверять возможность проезда по окрестным улицам, закрывать окна и ограничивать пребывание на свежем воздухе.
«Масштабы пожара огромны. В настоящее время на месте работают 43 расчета пожарной охраны»,— сообщил в беседе с Onet сразу после начала пожара дежурный Варшавской пожарной службы.
Главное управление Государственной пожарной охраны также сообщило, что частично обрушилась кровля.
«У нас нет информации о пострадавших. Тушение пожара продолжается, на месте находилось много легковоспламеняющихся материалов. (...) Я думаю, что в течение следующих нескольких часов операция по тушению пожара будет продолжаться», - сказал телеканалу TVN24 Михал Конопка из пожарной службы в Варшаве.
Радио RMF FM сообщило, что один из мужчин пытался проехать через полицейский блокпост со стороны Купецкой улицы, но был задержан. Как он объяснил в разговоре с полицейскими, у него в зале есть своя торговая точка, и он хотел спасти товар.
В Сети появились фотографии и видеозаписи с места пожара.
На данный момент причина пожара неизвестна. Пожарные сообщают, что постоянно контролируют качество воздуха. Информации о превышении показателей пока нет.
Hala Marywilska płonie. pic.twitter.com/aachnKgHyd— Stefan (@lokey113) May 12, 2024
Торговый центр на Марывильской 44 представляет собой обширный комплекс с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.