Гродненский перевозчик придумал гениальный ход, как быстро пересечь границу автобусу 3 27.03.2024, 16:53

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И сэкономил сутки.

Историей поездки из Гродно в Варшаву поделился читатель «АвтоГродно». Он рассказал, что автобус выехал из Гродно в Варшаву 24 марта в воскресенье в 01:00. Билет стоил 120 рублей.

А уже в 6:00 25 марта автобус прошел границу и поехал дальше. Как это получилось?

Когда автобус приехал на границу, впереди была большая очередь. Но пассажиров ждал сюрприз. Им сказали выйти из автобуса и бежать вперед — пересаживаться в другой автобус этой же фирмы, стоявший близко к шлагбауму.

Пассажиры считают, что таким образом им сэкономили сутки ожидания на границе.