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Politico: Из штаб-квартиры Европола исчезли секретные документы

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  • 27.03.2024, 17:16
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Politico: Из штаб-квартиры Европола исчезли секретные документы

С данными руководителей ведомства.

В Европоле расследуют исчезновение конфиденциальных данных высших должностных лиц ведомства. Утечка информации спровоцировала кризис в полицейском управлении ЕС, сообщает Politico.

Как отмечает издание, файлы должны были быть под замком, в безопасной камере хранения внутри штаб-квартиры Европола в Гааге.

Согласно внутреннему документу ведомства, с которым ознакомилось Politico, и разговорам с нынешними и бывшими сотрудниками, печатные личные дела исполнительного директора Европола Кэтрин Де Болле и других высокопоставленных чиновников исчезли еще до сентября.

«6 сентября 2023 года директорат Европола сообщили об исчезновении личных документов нескольких сотрудников», — отметили в сообщении.

После проверки всех записей Европол обнаружил «дополнительные отсутствующие файлы».

«Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных дел сотрудников является серьезным инцидентом с нарушением безопасности и личных данных», — говорится в записке, опубликованной на внутренней системе доски объявлений и датированной 18 сентября.

Издание пообщалось с четырьмя действующими и бывшими сотрудниками Европола, которым известны детали инцидента. По их словам, некоторые из потерянных документов были обнаружены благодаря жителю Гааги, который нашел их в общественном месте и принес в местное отделение полиции.

Работники рассказали изданию, что личные файлы принадлежали исполнительному директору Европола Кэтрин Де Болле и трем ее заместителям. После этого руководителя отдела кадров агентства отправили «в административный отпуск».

Кроме этого, один из чиновников заявил, что пропавшие файлы могут содержать информацию о заявке на работу чиновника, соответствующее обучение, даты рождения, семейное положение, детей, текущий адрес и другую типичную информацию, которую хранит отдел кадров.

Европол является одним из крупнейших агентств ЕС, координирующим крупные международные расследования и операции совместно с национальными полицейскими органами и партнерами, такими как Интерпол и ФБР США.

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