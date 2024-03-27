В Поставском районе погиб солдат-срочник 1 27.03.2024, 17:18

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Родственникам заявили, что это суицид.

В Поставском районе 25 марта покончил с собой солдат срочной службы. Об этом «Зеркалу» рассказали два не связанных между собой источника. Молодого человека звали Никита Литвинович. Он служил в 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, дислоцированной в деревне Заслоново Витебской области. В середине марта бригаду отправили ближе к литовской границе в рамках проверки боеготовности.

Никита Литвинович родился в 2003 году в городе Поставы. Летом 2022-го окончил Поставский государственный колледж по специальности «техническое обеспечение сельскохозяйственных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей». Осенью того же года парня призвали на срочную военную службу.

Молодой человек попал в 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, служил помощником гранатометчика.

15 марта 2024 года пресс-служба Министерства обороны сообщала, что в рамках проверки боевой готовности соединений и воинских частей этой бригаде «предстоит выйти в назначенные районы и после их занятия быть в готовности к проведению серии учений, в том числе с боевой стрельбой».

По информации мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», 19-я бригада должна была выдвинуться в Ошмянский район. Но знакомые Никиты Литвиновича утверждают, что молодой человек оказался под родными Поставами, возле агрогородка Камаи в 10 километрах от границы с Литвой.

25 марта молодой человек покончил жизнь самоубийством.

— Командиры не сообщили родителям никаких подробностей, — рассказал источник. — Отцу удалось только узнать, что вместе со своими сослуживцами Никита «приехал на точку», вышел покурить и застрелился.

По словам нашего собеседника, никаких предпосылок к самоубийству в поведении парня не было:

— Никита был очень хорошим человеком, всегда держался на позитиве. Не могу представить, что его могло заставить совершить суицид.

Никиту Литвиновича похоронили сегодня, 27 марта, в его родных Поставах.

Министерство обороны официально о данном ЧП в части ничего не сообщало.