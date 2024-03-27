Посол России выехал из Польши 27.03.2024, 23:54

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Сергей Андреев

Сергей Андреев покинул страну после отказа прибыть в польский МИД.

Посол России в Польше Сергей Андреев 26 марта – на следующий день после отказа прибыть в польское Министерство иностранных дел из-за инцидента с российской ракетой – уехал на девять дней за пределы страны.

Эту информацию получил МИД Польши, пишет Gazeta.pl.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что посольство РФ в технической ноте сообщило об отсутствии Андреева в Польше с 26 марта по 4 апреля. На это время его обязанности будет исполнять временный поверенный в делах.

Выезд российского посла журналистам прокомментировал и глава польского МИД Радослав Сикорский. «Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию», – сказал он.

Сикорский уточнил, что российского посла не высылали и сам он в отставку не уходил.

В понедельник посол РФ Сергей Андреев не явился на встречу в Министерстве иностранных дел Польши, где ему должны были вручить ноту протеста в связи с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой.

Польский МИД тогда поинтересовался, способен ли Андреев «должным образом представлять интересы РФ в Варшаве».