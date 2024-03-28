СМИ назвали три вида вооружений, которые могут переломить ход войны в Украине 28.03.2024, 8:08

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Киеву нужно не так много.

Переломить ход войны в Украине, которую начала страна-агрессор РФ, могут всего три вида вооружений – боеприпасы, ЗРК Patriot и бронетехника. Об этом 27 марта написала The Telegraph.

Отмечается, что Украине прежде всего нужны артиллерийские снаряды, основным поставщиком которых в течение первых 18 месяцев полномасштабной войны были США. Эти боеприпасы вместе с дополнительными снарядами из других источников позволяли Украине делать около 10 тыс. выстрелов в день, чего было достаточно, чтобы сравняться с российскими батареями, когда оккупанты израсходовали большую часть своих запасов боеприпасов в первые несколько недель войны.

Однако блокада одобрения нового финансирования Украины в Конгрессе США уменьшила ежедневный запас снарядов для Украины на две трети, подчеркнула The Telegraph.

Как указало СМИ, в США строят новый завод по изготовлению артснарядов и вскоре Штаты смогут производить около 70 тыс. боеприпасов в месяц, большинство которых может попасть в Украину, если будет соответствующее финансирование.

В сочетании со снарядами из ЕС, а также отдельной инициативой Чехии срочные поставки снарядов из США могут дать Украине длительное артиллерийское преимущество впервые за время полномасштабной войны, сказано в материале.

Когда же боеприпасы будут поставлены, США смогут удовлетворить вторую самую большую потребность Украины – ЗРК Patriot и ракеты к ним, отметили журналисты The Telegraph.

Так, Patriot американского производства могут надежно сбивать российские ракеты и военные самолеты. Сообщается, что эти ЗРК военные, вероятно, использовали, в частности, во время сбития 13 российских самолетов в течение 13 дней в феврале.

Но у Украины всего три батареи Patriot, которые рассредоточены (СМИ утверждает, что одна защищает Киев, другая – Одессу и ее порт, третья перемещается на линии фронта).

В идеале Украина разместила бы батареи Patriot стоимостью $1 млрд в каждом из полудюжины крупнейших городов, а также по одной батарее на восточном и южном фронтах, подчеркнула The Telegraph.

Но им потребуется постоянный запас ракет, каждая из которых стоит около $3 млн.

Удвоение или утроение числа Patriot может помочь Украине вернуть контроль над воздушным пространством над линией фронта, а также защитить ее города от масштабных ракетных российских ударов, считает СМИ.

После этого, обеспечив Украину артснарядами и Patriot, США могли бы «спасти одну из лучших украинских бригад» – 47-ю ОМБр, предоставив свою бронетехнику. Как указала The Telegraph, это подразделение является основным оператором бронетехники американского производства, в частности танков Abrams и боевых машин Bradley, которые являются одними из лучших в мире.

Так, с их помощью удалось замедлить зимнее наступление РФ в районе Авдеевки, когда поставки артбоеприпасов сократились.

Но США передали только 31 Abrams и около 200 Bradley (часть бронетехники получила повреждения на поле боя), после чего законопроект с дополнительной помощью Украине застопорился в Конгрессе.

Как только спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вынесет законопроект на голосование, Пентагон сможет ускорить поставки сотен танков и боевых машин для украинской армии, резюмировала The Telegraph.