Главные нестыковки версии Кремля о нападении на «Крокус» Андрей Окунь

28.03.2024, 9:23

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Шесть основных вопросов к российским властям.

Прошло пять дней с теракта в «Крокусе», но, видимо, так и останутся необъясненными главные нестыковки.

1. Почему СОБР пошел на штурм только спустя полтора часа с начала стрельбы?

2. Что делали в момент теракта полицейские из отдела красногорского микрорайона Павшино, который находится в соседнем здании?

3. Если силовики действительно приехали на место через пять минут, как утверждает пресс-служба МВД, то почему полиция позволила террористам беспрепятственно выехать с территории делового центра?

4. Почему террористы, которые крайне грамотно и четко вели себя внутри «Крокус Сити Холла», точечно поджигая концертный зал и пожарные выходы, совершили глупейшую ошибку, уехав на том же белом «Рено»?

5. Почему российские власти рассматривают именно версию с бегством террористов к украинской границе, если ближе всего от места задержания была граница с Беларусью?

6. Чтобы террористы могли попасть в «окно», которое для них якобы подготовила Украина, они сначала должны были проехать через российские блокпосты. Получается, и с нашей стороны для террористов готовили «окно»?

До сих пор подробности теракта в «Крокусе» как в тумане. И при этом все, что предлагается людям — абсурдная, не выдерживающая никакой критики версия с украинским «окном». А детали, кажется, не особенно волнуют представителей власти. И тут, конечно, стоит спросить, почему власть все устраивает, но я, пожалуй, оставлю этот вопрос риторическим.

Андрей Окунь, Telegram