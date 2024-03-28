The Telegraph усадила Лукашенко за скамью подсудимых «современного Нюрнбергского трибунала» 2 28.03.2024, 9:45

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Рядом с Путиным и Медведевым.

Российского диктатора Владимира Путина можно судить за преступление агрессии против Украины заочно. К ответственности нужно привлечь и его пособника Лукашенко. Такое мнение высказал бывший председатель суда ООН по военным преступлениям в Сьерра-Леоне, автор книги Суд над Владимиром Путиным, академик Джеффри Робертсон в колонке, опубликованной газетой The Telegraph.

Как пишет Робертсон, россияне в этом месяце на следующие шесть лет выбрали «президентом» «международного преступника, за злодеяния которого они несут такую же политическую ответственность, как и немцы, когда-то поддержавшие Гитлера». И Путин, и Гитлер виновны в «наивысшем международном преступлении», как суд в Нюрнберге назвал агрессию — беспричинное вторжение в страну, не представляющую угрозы.

Автор предлагает представить «современный Нюрнбергский трибунал», на котором Путин занял бы на скамье подсудимых место Германа Геринга, а рядом с ним оказались бы сообщники — белорусский диктатор Лукашенко, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, российские командиры, ответственные за военные преступления в Мариуполе и Буче, пропагандисты и представители РПЦ. Патриарх Кирилл, который благословил убийства российскими войсками мирных украинцев, будет «самым важным из этих сообщников», считает Робертсон.

В то же время, как пишет академик, такая картина сейчас нереалистична — «не существует суда, который мог бы судить Путина». Поэтому около 39 стран, в том числе Великобритания, создали группу для работы над идеей трибунала за преступление агрессии.

Путин безусловно виновен в преступлении агрессии, но его вину нужно доказать, продолжает автор. Согласно определению Международного уголовного суда, агрессия совершается политическим или военным лидером, который нарушает Устав ООН и вторгается в другое государство с силой «характера, серьезности и масштаба», которые делают такое нарушение «явным». Такое определение «как нельзя лучше подходит» к случаю Путина, пишет Робертсон.

Единственная защита, которую может предложить российский диктатор, — сослаться на «самооборону» по статье 51 Устава ООН. Он может дальше продвигать нарратив о том, что Украина могла вступить в НАТО, а Альянс мог напасть на Россию. Как считает академик, Путин может утверждать, что в войне виновата НАТО, не выполнившая обещание «ни шагу дальше на восток», данное России в 1990-х. При этом такие обещания могли давать устно, но никогда не записывались, отмечает автор.

По мнению Робертсона, версию Путина «отклонит любая международная судейская коллегия».

«Но где же тот суд, который сможет его судить? МУС выдал ордер на арест, но он вряд ли появится в Гааге, и этот суд не имеет полномочий судить его в его отсутствие. Он обладает юрисдикцией привлекать лидеров к суду за агрессию, но (как ни абсурдно) только в том случае, если они соглашаются предстать перед судом — он не может предъявлять обвинения лидерам государств, которые не являются членами МУС», — сказано в статье.

Академик считает, что единственное решение — заочный суд. Он отмечает, что британские и американские юристы возражают против такой процедуры, однако она эффективно работает в некоторых европейских странах и в самой Украине. Личное присутствие Путина ничего не добавит к доказательствам или аргументам на суде, а его мнение «вполне доступно из его речей, сочинений и интервью».

«Суд наполнил бы реальным содержанием преступление агрессии, которое не было предметом судебного разбирательства со времен Нюрнберга. Важно создать прецедент, который может отпугнуть других», — подчеркивает автор.