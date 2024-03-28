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В Беларуси хотят ввести серьезное нововведение по платежам наличными

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  • 28.03.2024, 9:54
  • 11,106
В Беларуси хотят ввести серьезное нововведение по платежам наличными

Его хотят ввести с 1 июля.

В Беларуси предлагают в 5 раз снизить лимит максимального платежа наличными. Нацбанк вынес на обсуждение проект соответствующего указа. Целью документа названо увеличение доли безналичных платежей за товары, работы и услуги. Обсуждение проекта проходит на Правовом форуме по 8 апреля.

Проектом указа предлагается снизить с 500 базовых величин до 100 базовых величин размер максимального платежа наличными, принимаемого юрлицами и ИП от физлиц при продаже товаров, работ и услуг. Напомним, в этом году размер базовой величины составляет 40 рублей.

Снижение лимита предлагается проводить поэтапно:

с 1 июля 2024 года он уменьшится до 400 БВ,

с 1 января 2025 года — до 300 БВ,

с 1 июля 2025 года — до 200 БВ,

с 1 января 2026 года — до 100 БВ.

До этого лимит максимально платежа наличными снизили с 1000 БВ до 500 БВ в 2021 году.

В обосновании, подготовленном Нацбанком, отмечается, что «каждый новый предельный размер платежа наличными деньгами не будет применяться к сделкам, которые уже заключены на момент вступления в силу указа». При этом срок такой сделки не будет иметь значения.

Одновременно в проекте заложена норма, которая повышает размер вознаграждения, выплачиваемого от суммы безналичного платежа и не облагаемого подоходным налогом с физических лиц, с 2 до 10%.

«Не признается объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц доход, выплачиваемый поставщиком платежных услуг физическому лицу в денежной или натуральной форме, электронными деньгами, в размере, не превышающем 10 процентов от суммы платежа за товар (работу, услугу), осуществленного данным физическим лицом в безналичной форме в соответствии с законодательством в области платежных систем и платежных услуг», — говорится в проекте.

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