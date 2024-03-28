Оккупанты пытались заминировать Днепр и случайно подорвали самих себя

Оккупанты пытались заминировать Днепр и случайно подорвали самих себя1
- 28.03.2024, 12:02
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Видеофакт.
Командир подразделения Птахи Мадяра Робер Броуди поделился видео с весьма занятным примером самоликвидации слишком самоуверенных оккупантов в Херсонской области, пишет nv.ua.
Забравшись на рассвете в лодку, двое россияне решил заминировать Днепр, однако уже очень скоро дорого за это поплатились.
Дело в том, что, когда один из солдат противника взялся за очередную мину, чтобы бросить ее в воду, та неожиданно сдетонировала прямо у него в руках, в результате чего от захватчиков остались лишь клубы сизого дыма над водой.
«Бесспорные лидеры на мартовскую премию Дарвина», — отметил Броуди, комментируя фиаско россиян.
Херсонская обл.: номинант премии Дарвина и неудачная рыбалка на крупную рыбу (полное видео тут https://t.co/JcHR1NHHrL или тут https://t.co/vwh32WSkGh) #Мадяр #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/UNa7UjaSsu— Necro Mancer (@666_mancer) March 27, 2024