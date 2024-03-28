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Оккупанты пытались заминировать Днепр и случайно подорвали самих себя

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  • 28.03.2024, 12:02
  • 3,792
Оккупанты пытались заминировать Днепр и случайно подорвали самих себя

Видеофакт.

Командир подразделения Птахи Мадяра Робер Броуди поделился видео с весьма занятным примером самоликвидации слишком самоуверенных оккупантов в Херсонской области, пишет nv.ua.

Забравшись на рассвете в лодку, двое россияне решил заминировать Днепр, однако уже очень скоро дорого за это поплатились.

Дело в том, что, когда один из солдат противника взялся за очередную мину, чтобы бросить ее в воду, та неожиданно сдетонировала прямо у него в руках, в результате чего от захватчиков остались лишь клубы сизого дыма над водой.

«Бесспорные лидеры на мартовскую премию Дарвина», — отметил Броуди, комментируя фиаско россиян.

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