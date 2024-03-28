закрыть
28 марта 2024, четверг, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Риги уехал в командировку в Беларусь и пропал

1
  • 28.03.2024, 12:08
  • 2,364
Житель Риги уехал в командировку в Беларусь и пропал

Его объявили в розыск.

Житель латвийской Риги Юрий Пельц уехал в командировку в Беларусь и пропал. Его объявили в розыск.

О местонахождении мужчины ничего не известно с 20 марта. Как сообщили в полиции, он уехал в командировку в Беларусь и перестал выходить на связь.

Приметы пропавшего: рост около 172 см, серо-голубые глаза, волосы короткие, плотное телосложение. Во что он был одет, неизвестно. По данным рижской полиции, он мог быть в рабочей одежде или джинсах.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поток сознания
Поток сознания Telegram-канал «Ник и Майк»
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип