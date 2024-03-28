Житель Риги уехал в командировку в Беларусь и пропал

Житель Риги уехал в командировку в Беларусь и пропал1
- 28.03.2024, 12:08
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Его объявили в розыск.
Житель латвийской Риги Юрий Пельц уехал в командировку в Беларусь и пропал. Его объявили в розыск.
О местонахождении мужчины ничего не известно с 20 марта. Как сообщили в полиции, он уехал в командировку в Беларусь и перестал выходить на связь.
Приметы пропавшего: рост около 172 см, серо-голубые глаза, волосы короткие, плотное телосложение. Во что он был одет, неизвестно. По данным рижской полиции, он мог быть в рабочей одежде или джинсах.