Житель Риги уехал в командировку в Беларусь и пропал 1 28.03.2024, 12:08

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Его объявили в розыск.

Житель латвийской Риги Юрий Пельц уехал в командировку в Беларусь и пропал. Его объявили в розыск.

О местонахождении мужчины ничего не известно с 20 марта. Как сообщили в полиции, он уехал в командировку в Беларусь и перестал выходить на связь.

Приметы пропавшего: рост около 172 см, серо-голубые глаза, волосы короткие, плотное телосложение. Во что он был одет, неизвестно. По данным рижской полиции, он мог быть в рабочей одежде или джинсах.