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Проверка боевой готовности 19-й механизированной бригады: что известно на данный момент

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  • 28.03.2024, 12:14
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Проверка боевой готовности 19-й механизированной бригады: что известно на данный момент

Занятия с военнообязанными проводят наемники ЧВК «Вагнер».

Подразделения 1-го отдельного механизированного и 4-го отдельного танкового батальонов 19-й механизированной бригады (омбр.) продолжают находиться в Ошмянском районе. Личный состав совместно с органами пограничной службы начали несение службы на контрольно-пропускных пунктах, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

- Для доукомплектования 19-й омбр. был завершен призыв 5000 военнообязанных. Это позволит развернуть бригаду до штатов военного времени.

С военнообязанными проводятся занятия по основным предметам боевой подготовки. Занятия проводят инструкторы, прошедшие обучение в России, а также наемники ЧВК «Вагнер». Также было завершено снятие военной техники с длительного хранения.

- Для медицинского обеспечения военнослужащих и военнообязанных на полигоне «Лепельский» медицинский отряд специального назначения развернул полевой госпиталь. 

- Часть подразделений 19-й омбр., доукомплектованных резервистами, 23 марта начали перемещение на районы сосредоточения. 25 марта МО РБ сообщило, что «основной оперативный состав и подразделения обеспечения совершили марш в район сосредоточения». Перемещения войск комбинированным способом (по дорогам общего пользования и в составе воинских эшелонов).

Судя по опубликованным фото, первыми выдвигаться в районы сосредоточения начали подразделения 191-й группы артиллерии и зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Так, известно о двух эшелонах с техникой 19-й омбр., которые были сформированы и отправлены со станции Заслоново:

- 24 марта первый эшелон прибыл на станцию Лесная. В составе: САУ 2С1 «Гвоздика», ЗРК «Стрела-10», ЗПРК «Тунгуска» и др. Всего 24 платформы с техникой и два пассажирских вагона (≈ 110-160 человек). На станции Лесная происходит разгрузка техники, которая прибывает на 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО.

- 26 марта второй эшелон на станцию Осиповичи-1. В составе — 42 платформы с военной техникой и 4 пассажирских вагона (≈ 210-320 человек). На станции происходит разгрузка техники, прибывающей на полигон «Осиповичский». На полигоне с начала марта находятся часть подразделений 191-й группы артиллерии 19-й омбр.

Рассредоточение подразделений 19-й омбр. выглядит следующим образом:

- полигон «Лепельский»;

- полигон «Осиповичский»;

- 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО;

- Ошмянский р-н.

- Поставский р-н.

После завершения слаживания подразделений будут проведены бригадные тактические учения.

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