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Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО

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  • 28.03.2024, 16:09
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Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО

В чем причина.

Сегодня, 28 марта, состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Говорили об обстрелах России украинской критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Миссии Украины при НАТО.

Как отмечает пресс-служба, заседание было созвано по инициативе украинской стороны.

Во время заседания министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях террористических ударов России, а также мерах по реагированию, которые принимаются Украиной.

Также глава министерства призвал страны-члены НАТО предоставить Украине:

▪ дополнительные системы ПВО и ПРО;

▪ ракеты к ним.

Ракетные обстрелы критической инфраструктуры

Войска РФ практически ежедневно наносят удары по Украине. Оккупанты активно применяют «Шахеды», а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.

Как пример, в ночь на 22 марта террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар во время которого применили 151 средство воздушного нападения. Во время атаки россияне обстреляли объекты энергетики в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения. Также враг повредил внешнюю воздушную линию, идущую на Запорожскую АЭС. В частности, под удар попала ДнепроГЭС в Запорожье.

Самая тяжелая ситуация со светом наблюдается в Харькове. По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения займет до двух недель.

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