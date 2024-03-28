Буданов объяснил, почему ГУР не берет на себя ответственность за удары по территории РФ 1 28.03.2024, 16:25

1,452

Кирилл Буданов

Но признает атаки на российские корабли.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что разведка никогда не берет на себя прямую ответственность за удары по территории России, потому что это «непрофессионально».

Об этом он сказал на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024, сообщает nv.ua.

Разведчик отметил, что на официальных страницах ГУР никогда нет сообщений о причастности к поражению российских объектов.

«Да, когда топили корабли, то тут понятно: мы публиковали кадры с водных дронов. Это элемент пропаганды. Вы должны меня тоже понять. Во всех остальных случаях — какой-то намек может идти, какие-то эксперты что-то могут сказать, но ни разу я не сказал: „смотрите, это сделали мы“», — подчеркнул Буданов.

Начальник ГУР признал, что намеки о причастности к атакам есть. По его словам, они нужны для того, чтобы «поддержать самих себя».

«За два с половиной года войны тоже людям надо верить в победу, верить, что это осуществлено», — подчеркнул Буданов.

Атаки на НПЗ России

В последнее время СБУ успешно атаковала как минимум 12 нефтеперерабатывающих заводов в России, сообщало 17 марта агентство Reuters со ссылкой на источник. Эта цифра не учитывает операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которое также осуществляет удары по российским НПЗ.

Как сообщал генеральный директор Gunvor Group Ltd. Торбьерн Торнквист, Россия потеряла около 600 000 баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей в результате ударов украинских беспилотников.