ВСУ перехватили инициативу в одном из направлений фронта 28.03.2024, 18:25

1,486

Несмотря на подкрепление врага.

На Бахмутском направлении Вооруженным силам Украины удалось перехватить инициативу. Несмотря на подкрепление врага и постоянные штурмы, Силы обороны стабилизировали сложные участки и наносят существенные потери врагу.

Российские войска продолжают давить и искать «трещины» в обороне. Об этом командир 3-го батальона «Свобода» четвертой бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Петр Кузик («Апостол») рассказал в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Сейчас нет таких глобальных успехов, тем не менее «трамбуем» мы врага даже в такой позиции, когда он пытается давить по всей линии. У нас классно проявили себя операторы дронов и другие подразделения, поэтому, по крайней мере, эту крайнюю неделю пока инициатива у нас. Я вам больше скажу, мы довольно существенно проредили ряды оккупантов», — сказал Кузык.

ВСУ перехватили инициативу, хотя враг недавно получил подкрепление. На Бахмутское направление было переброшено много техники и военных.

«На участках, где у них было истощение, сейчас новая активизация действий и техники действительно много… Штурмы продолжаются, бывает и так, что штурмуют и ночью, и днем, почти не давая передохнуть», — сказал Кузык.