В США презентовали артиллерийский снаряд, который летит более чем на 110 километров 6 28.03.2024, 20:35

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Он имеет высокоточное лазерное наведение.

Оборонная компания BAE Systems представила 155-мм артиллерийский снаряд нового поколения под названием XM1155-SC. Предполагается, что этот боеприпас, который является революционным достижением в области артиллерийских технологий, будет иметь дальность более 110 километров. Об этом сообщило издание Army Recognition.

XM1155-SC – это пушечный боеприпас с высокоточной наводкой, призванный повысить боевую эффективность армии США. Он входит в семейство снарядов Hypervelocity Projectile (HVP) и был разработан в рамках программы ERAP армии США.

Снаряд нового поколения должен удвоить дальность полета сегодняшних высокоточных снарядов, что существенно расширит способности армии по поражению стратегических целей в глубине местности противника.

«Благодаря способности поражать цели на расстоянии более 110 километров, что более чем вдвое превышает дальность стрельбы имеющихся пушечных высокоточных боеприпасов, XM1155-SC расширяет оперативный радиус действия артиллерийских подразделений», - пишут аналитики.

Согласно приоритетам модернизации армии США, XM1155-SC напрямую отвечает потребностям в дальнем точном огне, чтобы превзойти потенциальных противников и обеспечить преимущество в многодоменных операциях.