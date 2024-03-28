закрыть
28 марта 2024, четверг, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно маршрутчики устроили «демпинговую войну»

2
  • 28.03.2024, 20:41
  • 2,912
В Гродно маршрутчики устроили «демпинговую войну»

Идет нешуточная борьба за пассажиров.

В Гродно между маршрутчиками развернулась борьба за пассажиров. Об одном из таких примеров рассказали в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП).

«Я готовился к отправлению, ждал пассажиров. По расписанию предыдущий бус уже должен был уехать, но его водитель по какой-то причине задержался на 15 минут. Потом он подошел к моим пассажирам и предложил уехать дешевле. Один из них согласился», — рассказал водитель маршрутного такси.

Он добавил, что у него был телефон пассажира, поскольку тот бронировал место на его рейсе. Спустя время водитель набрал клиента и спросил, как прошла поездка. По его словам, пассажир сообщил, что его отказались высадить на нужной остановке, а билет так и не выдали.

«Конкурировать за пассажиров необходимо. Но делать это стоит в рамках правил. Например, повышая уровень сервиса и качества оказываемых услуг. Попытки же „рейдерских“ перехватов или вообще работа под „черным“ флагом — это откат рынка на несколько десятилетий назад», — считают в Ассоциации.

В МАП водителю посоветовали следующий раз фиксировать такой демпинг на телефон, а также сообщить о срыве расписания оператору пассажирских перевозок и сотрудникам автовокзала.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников