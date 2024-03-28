В Гродно маршрутчики устроили «демпинговую войну» 2 28.03.2024, 20:41

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Идет нешуточная борьба за пассажиров.

В Гродно между маршрутчиками развернулась борьба за пассажиров. Об одном из таких примеров рассказали в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП).

«Я готовился к отправлению, ждал пассажиров. По расписанию предыдущий бус уже должен был уехать, но его водитель по какой-то причине задержался на 15 минут. Потом он подошел к моим пассажирам и предложил уехать дешевле. Один из них согласился», — рассказал водитель маршрутного такси.

Он добавил, что у него был телефон пассажира, поскольку тот бронировал место на его рейсе. Спустя время водитель набрал клиента и спросил, как прошла поездка. По его словам, пассажир сообщил, что его отказались высадить на нужной остановке, а билет так и не выдали.

«Конкурировать за пассажиров необходимо. Но делать это стоит в рамках правил. Например, повышая уровень сервиса и качества оказываемых услуг. Попытки же „рейдерских“ перехватов или вообще работа под „черным“ флагом — это откат рынка на несколько десятилетий назад», — считают в Ассоциации.

В МАП водителю посоветовали следующий раз фиксировать такой демпинг на телефон, а также сообщить о срыве расписания оператору пассажирских перевозок и сотрудникам автовокзала.