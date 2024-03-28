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Ученые выяснили, что у пьющих вместе пар более крепкие отношения

  • 28.03.2024, 21:59
Ученые выяснили, что у пьющих вместе пар более крепкие отношения

Необычное исследование провели ученые университета штата Мичиган.

Ученые из института социальных исследований университета штата Мичиган выяснили, что пара, которая совместно употребляет алкогольные напитки, дольше остается вместе. Исследование опубликовано в журнале The Gerontologist.

Для своего исследования ученые проанализировали 4656 пар в возрасте 50 лет и старше. Выяснилось, что отношения, в которых оба партнера совместно употребляют алкоголь, гораздо крепче, чем среди непьющих пар или раздельно пьющих.

Ученые подчеркнули, что результаты исследования не стоит рассматривать как призыв к употреблению алкоголя для укрепления отношений или брака. Они напомнили, что чрезмерное распитие таких напитков может повлечь за собой возникновение зависимости и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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