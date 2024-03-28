Ученые выяснили, что у пьющих вместе пар более крепкие отношения 28.03.2024, 21:59

Необычное исследование провели ученые университета штата Мичиган.

Ученые из института социальных исследований университета штата Мичиган выяснили, что пара, которая совместно употребляет алкогольные напитки, дольше остается вместе. Исследование опубликовано в журнале The Gerontologist.

Для своего исследования ученые проанализировали 4656 пар в возрасте 50 лет и старше. Выяснилось, что отношения, в которых оба партнера совместно употребляют алкоголь, гораздо крепче, чем среди непьющих пар или раздельно пьющих.

Ученые подчеркнули, что результаты исследования не стоит рассматривать как призыв к употреблению алкоголя для укрепления отношений или брака. Они напомнили, что чрезмерное распитие таких напитков может повлечь за собой возникновение зависимости и привести к серьезным проблемам со здоровьем.