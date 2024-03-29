Bloomberg: Ряд стран Запада уже негласно разместили военный контингент в Украине 1 29.03.2024, 11:09

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Слова Макрона вызвали очень острую реакцию в Москве.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на помощь Украине стало настоящей информационной «бомбой».

Но на самом деле ограниченные военные контингенты стран Запада уже присутствуют на украинской территории.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Слова Макрона вызвали очень острую реакцию в Москве. Цель таких заявлений лидера Франции была очевидна - заставить главу РФ Владимира Путина гадать и нервничать по поводу возможного участия НАТО в этой войне.

На самом деле некоторые военные специалисты стран Запада уже присутствуют в Украине, однако это присутствие ограничено.

«Со слов отдельных чиновников, которые говорили с Bloomberg на условиях анонимности, несколько стран уже скрытно имеют некоторый контингент в Украине», - говорится в статье.

Как сообщается, психологическое давление Макрона на Кремль было ослаблено лидерами ряда стран ЕС, которые тут же бросились отнекиваться и отрицать возможность отправки своих войск на помощь Украине. К счастью, такой позиции придерживаются далеко не все лидеры Европы.

«Источник, знакомый с дискуссиями в Брюсселе, утверждает, что (...) некоторые премьер-министры Евросоюза надеются на лидерство Макрона, и многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России», - пишет Bloomberg.