Украинский летчик: Су-27 над Крымом мог упасть по двум причинам 1 29.03.2024, 15:56

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Алексей Мельник

Анализ военного эксперта.

В четверг, 28 марта, российский истребитель Су-27 был сбит над территорией Крыма и упал в Черное море. На сегодняшний день озвучены две версии: техническая неисправность и ошибка российской противовоздушной обороны (ПВО).

Что могло произойти на самом деле? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому летчику и военному эксперту Алексею Мельнику:

— Предполагаю, что могли быть и первая, и вторая причины. Поскольку исключается версия, что это была работа украинской ПВО, то в данном случае наиболее вероятен «дружеский огонь».

Такой вывод можно сделать исходя из информации очевидцев, которые слышали звуки пусков до того, как самолет начал падать. Подчеркну, скорее всего речь идет про «дружеский огонь».

Хотя нельзя исключать и версию про техническую неисправность. К слову, российское руководство (высшее и военное) всегда и на любом уровне пытается не столько установить истину (а тем более рассказать о ней широкой публике), сколько придумать наиболее удобную для себя версию, что, в общем-то, у них не всегда хорошо получает. Потом им приходится расхлебывать последствия вранья, которое было сделано вначале.

Подчеркну, что Украина на сегодняшний день не располагает оружием для уничтожения российских Су в полете над Крымом. Так как дальность действия украинских систем ПВО не позволяет их сбивать. Максимум, на что можно рассчитывать при идеальных условиях — это около 150 км.

Дальность действия ПВО зависит от очень многих факторов. В том числе от высоты полета цели. Даже при идеальных условиях украинское ПВО сейчас технически не способно достать до Севастополя. Это то, что касается наземных комплексов.

— Тогда насколько эффективна российская ПВО на оккупированном полуострове? Как ее можно вывести из строя?

— Есть несколько способов противодействия ПВО. Это как радиоэлектронная борьба, так и наиболее эффективный способ — уничтожение. В это плане Украина уже определенную часть работы сделала. Были подтвержденные факты уничтожения наиболее современных российских ракетных комплексов С-400. Но существует проблема в ограниченных ресурсах Украины для того, чтобы делать это регулярно и в больших масштабах.

— В феврале Воздушные Силы Украины сбили 13 российских самолетов. Как это сказалось на моральном состоянии и качестве подготовки экипажей?

— Знаете, о гибели 13-ти оккупантов, скажем, «Шторм-Z» будут знать максимум их родственники и соседние подразделения. Летный же состав — это относительно малочисленная группа офицеров. Поэтому гибель даже одного летчика моментально расходится по всему этому сообществу.

Более того, в авиации всегда есть такая практика, как информационный бюллетень. Любая авария или катастрофа (по крайней мере в мирное время) идет с оповещением предварительных причин и когда закончено расследование. То есть эти случаи становятся известны всему летному составу.

Тяжело сказать, какой на российских летчиков это произвело эффект. Мы в других случаях наблюдаем достаточно не прогнозируемую и нелогичную реакцию россиян на боевые потери. Ведь по идее 400 тысяч потерь должны были бы демотивировать все российское население от участия в войне. Пока мы этого не наблюдаем.

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