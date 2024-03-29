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Зеленский назвал еще один вариант окончания войны в Украине

  • 29.03.2024, 16:51
  • 3,302
Зеленский назвал еще один вариант окончания войны в Украине
Владимир Зеленский

Какая комбинация нужна защите Украины, чтобы ее военные смогли идти вперед.

Есть разные мнения по поводу завершения войны в Украине: кто-то говорит, она не завершится пока у власти Путин, а кто-то считает, что Украина должна стать сильной.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS (перевод - «Униан»).

«Сколько будет идти эта война? Кто-то говорит, что пока будет жив Путин. А кто-то говорит пока мы просто не будем сильными», - отметил он. По его словам, в мире предлагают различные формулы мира и всем кажется, что они знают как закончить войну.

Зеленский отметил, что так называемый президент России Владимир Путин не хочет заканчивать войну.

- Он хочет быть до смерти у власти. Этот человек, если его так можно назвать, никогда сам из Кремля своими ногами не выйдет: или его выгонят оттуда, или вынесут, как это и было в советское время - их выносили, - добавил президент Украины.

По его словам, Путин продает своему обществу идею возвращения даже не столько СССР, а российской империи.

- То есть для него не выгодно заканчивать войну пока он нас не оккупирует. А оккупировать нас - это лишить нас жизни. Люди защищаются и не хотят быть Россией. Мы хотим быть теми, кто есть - свободными, демократическими, независимыми украинцами. Поэтому война пока Украина не будет сильной, а она не настолько сейчас сильна, как может быть. Нам нужно дать возможность действовать на поле боя, а для этого нужно две вещи: системы Patriot, которые могут передать США, и мы разблокируем небо, и наши ребята будут идти вперед. А второе - нужен паритет в артиллери", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что также нужно ракеты. При этом добавил, что если Россия знает, что может им на голову прилететь дрон, то она меньше стреляет, а если она будет знать, что у Украины есть ракеты, которые могут быть такими же дальнобойными как российские, то они меньше будут стрелять по людям и энергетике, потому что «Путин будет бояться, что люди его вынесут из Кремля».

Зеленский подчеркнул, что Украине для того, чтобы не терять территории и держать фронт, нужны средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

- Партнеры говорят, что мы дали артиллерию. Да. Только количество снарядов это еще не все, - отметил он.

При этом Зеленский добавил, что надо понимать о каком типе снарядов идет речь. «Очень сложно воевать с врагом у которого артиллерийский снаряд бьет 20 км плюс, а у тебя он бьет 20 км минус», - подчеркнул президент Украины. По его словам, Украине для удержания фронта надо иметь паритет с врагом, а чтобы наступать надо иметь большую силу.

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