«Вы же понимаете, закрыты все границы» 29.03.2024, 17:18

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Фото: «Белсат»

Белорусы едут из Польши по 17 часов.

Белорусско-польская граница после закрытия большинства пограничных переходов временами превращается в горячий пункт – даже рейсовые автобусы стоят там часами.

Накануне выходных «Белсат» посетил вокзал «Варшава Западная», чтобы узнать, сколько времени нужно закладывать на путешествия, чтобы не опаздывать на самолеты, поезда и запланированные встречи.

Еще 25 марта в чатах, где обсуждают пересечение границы, жаловались, что стоят по двое суток, однако последние два дня переход через границу при выезде в Польшу происходит быстрее. Однако это по сравнению с двумя сутками, а не с теми давними временами, когда пограничные переходы можно было выбирать. Сейчас дорога в Беларусь и из Беларуси все еще занимает в среднем около 17 часов.

Судя по билетам, которые были в продаже с датой приезда в Варшаву 28 марта, в некоторые часы на вокзал «Варшава Западная» должна приходить минимум по три автобуса из Беларуси. Однако активности, как должно быть по расписанию, не видно. За час может приехать только один автобус или вообще ни одного.

«Опоздание на два часа – это еще и нормально»

Под видом человека, который встречает кого-то из Беларуси, спрашиваем у водителя белoрусского автобуса, какова ситуация с очередями и почему один из автобусов приходится ждать уже несколько часов.

«Вот сейчас очередей из Беларуси не было. Позавчера были. Вы же понимаете, закрыты все границы, остался только один пункт пропуска [Брест-Тересполь. – Ред.]. На пять–шесть часов автобус может задержаться смело. Опоздание на два часа – это еще и нормально. Ждите. У нас было опоздание на четыре часа», – говорит собеседник.

Уточняем, а как с таможенными проверками на въезде в Польшу. «Как повезет», – отвечает водитель.

Наконец видим автобус, который должен был приехать больше, чем два часа назад. Спрашиваем у одной из пассажирок, почему получилось так, что он опоздал.

«Пять часов стояли. На белoрусской границе вообще ноль автобусов. У поляков мало автобусов, но мы на пересменку попали, поэтому стояли. А так вообще не проверяли», – бодро объясняет женщина.

Водитель еще одного автобуса говорит, что 27 марта автобус в Польшу пришел с опозданием на три часа.

«А туда [в Беларусь. – Ред.] не скажу. Бывает по-разному», – говорит мужчина.

На въезде в Беларусь автобусы могут стоять долго в том числе из-за проверок, которые проводят беларусские силовики. Об этом сообщают правозащитники. О такой практике рассказал и один из пассажиров, который недавно приезжал в Беларусь – из-за «разговоров» с силовиками автобус застрял на несколько часов.

Опоздание в Беларусь – 10 часов

Судя по данным «Эколайнс», 28 марта опоздания автобусов, следующих в Беларусь из Польши, могут составить и 10 часов. То есть вся дорога около 17 часов. По маршрутам перевозчика в Польшу отклонений либо нет, либо они небольшие.

Автобусы «Эколайнс», которые едут из Литвы или в Литву, также либо не опаздывают, либо задерживаются максимум на два часа.

Журналисты уточнили у перевозчика, почему на польском направлении такие задержки и как планировать поездку.

«К сожалению, мы не располагаем информацией о причине задержек на границе. Как правило, среднее время задержек на польской границе от 5 до 10 часов», – отвечает служба поддержки.

По данным Госпогранкомитета, 28 марта были часы, когда очередей из автобусов не было вовсе. Однако в справочной «Минсктрансу» рекомендуют в любом случае закладывать побольше времени на пересечение границы.

«Даже до 10 часов закладывается время именно на Польшу», – отвечают нам.

И даже если нет очередей?

«А так не бывает. Это кому-то очень повезло, а так до 10 часов очереди. Вот у нас сегодня автобус из Гданьске поедет после полуночи, хотя он должен вечером ехать, потому что там большие очереди стояли. Пока приехал – все. Так что, поверьте, очереди и туда, и обратно. Если вы едете, чтобы попасть на самолет, нужно обязательно с большим запасом брать билет. Потому что ждать, что сегодня будут очереди, а завтра – нет, это очень критично», – заключают в «Минсктрансе».