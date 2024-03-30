В апреле белорусов ждут масштабные изменения 6 30.03.2024, 9:17

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На что нужно обратить внимание.

В апреле жителей Беларуси ожидают ряд подорожаний, новых ограничений и санкций, введенных властями в Минске. Также изменятся некоторые законы, постановления и правила и откроются новые авиарейсы, правда, только в восточном направлении. Об этом и не только – в новом обзоре «Белсата».

Что подорожает

С 1 апреля вырастут в цене некоторые марки сигарет Pall Mall и Rothmans. В основном подорожание составит 20–30 копеек за пачку.

C 1 апреля повысит тарифы на зарядку электротранспорта. Стоимость медленной зарядки за 1 кВт.час составит 43 копейки (сейчас – 40), быстрой – 56 копеек (сейчас – 49).

Базовая арендная величина с 1 апреля составит 17,76 рубля (сейчас – 16,9). От нее зависит размер оплаты за аренду недвижимости, находящейся в госсобственности и собственности хозяйственных обществ.

Ограничения на ввоз

С 1 апреля сократятся нормы беспошлинного ввоза в Беларусь товаров для личного пользования. Они составят 500 евро и 25 кг для товаров, ввозимых наземным транспортом, и 200 евро и 31 кг для товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиками в адрес физических лиц. Сейчас можно ввозить товаров на 1 тыс. евро и весом 31 кг.

Польская граница

С 1 апреля может выясниться ситуация с пропуском через границу с Польшей в Беларусь автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра и стоимостью более 50 тысяч евро. Ограничения на их ввоз ввели с 23 марта.

Изменения у «тунеядцев»

С 1 апреля списки граждан, не занятых в экономике, будут обновлять ежемесячно. До того списки обновляли ежеквартально. Собственники жилья, включенные в базу не занятых в экономике, оплачивают коммуналку по большим тарифам.

Санкции режима

С 1 апреля ставка налога на доходы иностранных организаций из «недружественных» стран, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство, по дивидендам и приравненным к ним доходам составит 25%. Сейчас ставка этого налога – 15%.

С 1 апреля запрещен импорт из Литвы ряда товаров литовского происхождения (молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки, воды, уксус, колготки, чулки, гольфы, носки, отдельные строительные изделия, холодильники, морозильники и прочее). Также запрещается ввоз через белорусско-литовскую границу воды, пива, вина, виноградного сусла, вермутов, других сброженных напитков, этилового спирта, уксуса, шин, покрышек, подержанных автозапчастей и одежды.

Также Госстандарт запретил продавать в Беларуси с 1 апреля жидкое моющее средство в растворимых капсулах «Tide Альпийская свежесть» и порошкообразный «Ariel Automat аромат Вербены».

Визы в Болгарию и Румынию

Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать шенгенские визы. В Беларуси для этого заключены соглашения с фирмой VFS Global. Документы на болгарские визы будут принимать в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске.

Регистрация на ЦТ

Регистрация на централизованное тестирование в этом году пройдет с 9 по 22 апреля. На этот раз ЦТ, которое планируют сдавать выпускники колледжей или прошлых лет, и ЦЭ пройдут в одни дни.

Помощь к 9 мая

Ветеранам с 25 апреля начнут выплачивать материальную помощь ко Дню Победы. В этом году выплаты составят от 1000 до 4000 рублей.

Успеть подать декларацию

До 1 апреля физическим лицам нужно подать налоговую декларацию, а до 3 июня – заплатить налог. Сделать это нужно тем, кто в прошлом году продал вторую за последние пять лет квартиру, второе авто за год, получил доходы из-за границы или за рубежом, получал подарки не от близких родственников дороже 9338 рублей суммарно. Если не подать декларацию, придется платить штраф, который будет увеличиваться за каждый полный месяц просрочки.

Изменения в оплате

С 6 апреля изменяются порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках. Так, повышается размер суточных в пределах Беларуси с 9 до 12 рублей за сутки. Также изменяется ряд норм, влияющих на возмещение затрат во время командировки.

Минстройархитектуры ввело новый размер одного человеко-часа Строителей 4-го разряда. Он будет применяться для объектов, сметная стоимость строительства которых определяется в ценах начиная с 1 апреля, и составит 12,46 рубля (рост – на 2,66 рубля).

Ограничения наличных денег

По 8 апреля на Правовом форуме Беларуси идет общественное обсуждение проекта указа, предусматривающего поэтапное в течение 2024–2025 годов снижение предельного размера платежа наличными юрлицам и ИП со стороны физических лиц с 500 до 100 базовых величин. При этом повышается возможный размер «кэшбэка» для физических лиц с 2% до 10%.

Нововведения в Telegram

С 1 апреля пользователи Telegram в Беларуси, Украины и России смогут ограничивать круг лиц, которые присылают им личные сообщения. Как сообщается, это стало ответом на призывы к терактам, которые получали пользователи.

Экология и законы

С 1 апреля начнет действовать новая редакция Положения о порядке и условиях проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы.

С 22 апреля юрлица и ИП, осуществляющие оптовую торговлю средствами защиты растений, должны в течение трех месяцев письменно сообщить об этом Главной государственной инспекции семеноводства, карантина и защиты растений.

С 26 апреля вступает в силу новая редакция закона «Об охране окружающей среды». Одновременно начинает действовать ряд связанных с ним постановлений Совмина и Минприроды.

Регистрация правонарушений

С 27 апреля вступают в силу изменения в закон «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений». Дополнен перечень случаев, в которых предоставление сведений о правонарушениях допускается без согласия физических лиц. Также изменены сроки хранения отдельных сведений в Едином государственном банке данных о правонарушениях.

Работа с кадрами

С 1 апреля меняются профессиональные стандарты в сферах образовательных услуг, землеустройства, регистрации недвижимости и инвентаризации, а также строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.

С 1 апреля по 30 июня каждый работодатель сможет протестировать новый механизм взаимодействия с Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) по назначению и выплате больничных. Это должно помочь подготовиться к переходу с 1 июля к новому порядку назначения выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

С 13 апреля изменяются предельные размеры вознаграждения страховому агенту – физическому лицу, находящемуся в штате страховой организации. А 5 апреля – порядок аттестации работника общественного объединения потребителей.

Изменения в перевозках и правах

С 1 апреля начнут применять новые структуры и формат информации о выполненных автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении и автомобилями-такси. Также изменяются правила автомобильных перевозок грузов.

Кроме того, в рамках интеграции с Россией граждане Беларуси и РФ смогут заменить иностранные водительские права на национальные без прохождения обучения, сдачи теории и практического экзамена.

Финансовые изменения

До 24 апреля банки обязаны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами.

С 6 апреля вступает в силу Положение о порядке осуществления финансово-экономической оценки, определения структуры финансирования, мониторинга и сопровождения реализации инвестиционных проектов. Также изменяется порядок рассмотрения бизнес-планов инвестпроектов, проведения конкурсного отбора проектов, финансируемых за счет средств республиканского инновационного фонда.

С 1 апреля в инфокиосках и банкоматах «Приорбанка» не будут принимать купюры номиналом 5 рублей. Все остальные номиналы белорусских рублей будут приниматься в обычном режиме. Также купюра номиналом 5 рублей остается доступной для снятия в банкоматах «Приорбанка».

Изменения в строительстве

До 22 апреля включительно договоры создания объектов долевого строительства, заключенные до 23 марта, необходимо привести в соответствие с постановлением Совмина от 19 марта № 187. А с 28 апреля изменяются условия приемки в эксплуатацию жилых помещений в многоквартирных жилых домах, которые строятся с привлечением господдержки: такое жилье смогут принимать без установки встроенной мебели и электроплит после соответствующих изменений в проектной документации.

Новые авиарейсы

«Белавиа» открывает регулярные рейсы в Москву (Шереметьево): с 1 апреля – из Гомеля и 3 апреля – из Бреста. С 26 апреля авиакомпания запускает прямые рейсы из Минска в столицу Дагестана – Махачкалу. Также кроме того, авиакомпания с 16 апреля организует дополнительный рейс в Индию, а с 19 апреля по 15 ноября будет реализовывать полетную программу в Турцию (Анталья, Измир и Бодрум).

Российская авиакомпания Red Wings с 21 апреля запускает прямые регулярные рейсы из Архангельска в Минск. А Uzbekistan Airways с 6 апреля увеличивает количество регулярных рейсов по маршруту Ташкент – Минск – Ташкент.

Изменения в работе транспорта

Пригородные автобусные маршруты в Минске с 6 апреля переходят на весенний график. А Белорусская железная дорога по причине ремонта изменит расписание и маршруты некоторых поездов. Так, на перегонах Минск-Южный–Колядичи с 1 по 30 апреля и Минск-Сортировочный – Помыслище с 8 по 25 апреля, а также с 1 апреля на участке Могилев – Жлобин – Гомель пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом и расписанием.