В Рогачевском районе бесправник отправил на больничную койку пятерых человек
- 14.04.2024, 17:14
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Лобовое столкновение.
Вечером субботы, 13 апреля, в Рогачевском районе 18-летний водитель-бесправник сел за руль Nissan Primera. Идя на обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся c Volkswagen Passat. О столкновении сообщил телеграм-канал силовиков Гомельской области «Сожский форпост».
Авария произошла примерно в 20:50 на 165-м километре автодороги Р34 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. Идя на обгон, водитель Nissan не убедился в безопасности маневра — что и стало причиной столкновения.
В результате ДТП травмы получили пять человек: водитель и 52-летняя пассажирка Volkswagen, а также трое пассажиров Nissan: 32-летний мужчина, 26-летняя женщина и девочка 15 лет. Они были доставлены в приемное отделение Рогачевской центральной районной больницы. Их состояние средней степени тяжести, стабильное.