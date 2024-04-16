Ученые наглядно показали, почему важно спать по семь часов в сутки 16.04.2024, 8:52

3,912

Результат налицо.

Годами ученые твердят о том, что сон невероятно важен для физического и психического здоровья человека. Недостаток сна может привести к множеству последствий, а также появлению преждевременных морщин, более того постоянный недосып может повысить риск ранней смерти, пишет Daily Mail.

Теперь ученые наглядно показали, что недостаток сна также оставляет «следы» на наших лицах. Результаты нового исследования во всей красе показали то, что происходит с нашим лицом, если мы не спим 7 часов в сутки: под глазами появляются темные круги, лицо усеивают лишние морщины, а кожа становится дряблой.

Предыдущие исследования уже показали, что многие люди на планете в действительности не спят необходимое количество часов в сутки: это связано с работой, стрессом или уходом за детьми. В новом исследовании компания Simba, занимающаяся технологиями сна, использовали искусственный интеллект, чтобы выяснить, что происходит с нашим лицом, если мы не высыпаемся.

Авторы исследования отмечают, что изображения, полученные в ходе новой работы, должны служить человечеству напоминанием о том, как важно следить за своим здоровьем и как нам вредит недостаток сна.

Перед тем как использовать ИИ, исследователи опросили 2000 британцев об их срезе сна, а также об эстетическом состоянии лица. Результаты опроса показали, что более половины реципиентов спят менее рекомендованных 7 часов в сутки. Причем больше всего от недостатка сна страдают люди старше 55 лет.

Опрошенные женщины также заявили, что заметили легкие морщины, тонкие линии и провисание кожи, кроме того они выглядели напряженными и уставшими. Мужчины в свою очередь заметили мешки под глазами, сухость кожи и усталый вид. Исследователи полагают, что воздействие недостатка сна на лицо человека также зависит от возраста.

В общей сложности о сухости кожи во время лишения сна заявили 12% опрошенных. Однако в группе реципиентов 18-24 лет этот показатель возрос до 20%. Почти треть этой возрастной группы также заявили о появлении мешков под глазами после ночи плохого сна в сравнении со средним показателем в 20%. Результаты свидетельствуют о том, что для пожилых участников опроса основным побочным эффектом лишения сна оказались темные круги под глазами.

Далее ученые использовали эти данные и искусственный интеллект, в результате им удалось визуально показать, как изменятся лица людей разного возраста, если они будут продолжительное время испытывать недостаток сна.

По словам заместителя генерального директора благотворительного партнера Simba, компании The Sleep Charity, Лизы Артис, недостаток сна является большой проблемой, в особенности в течение длительного периода времени. Результаты исследований показывают, что постоянный недосып оказывает воздействие на нашу кожу, разум и тело, причем независимо от нашего возраста. Впрочем, исследователи также признают, что генетика также играет определенную роль в том, как мы взрослеем и стареем. Однако постоянный недостаток сна может усугубить ситуацию.