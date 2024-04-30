Как будут работать магазины в Польше на майские праздники? 30.04.2024, 14:10

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Белорусам на заметку.

Многие работники в Польше уходят на длинные майские выходные — с 1 по 5 мая. Как в эти дни будут работать магазины.

День труда, 1 мая, в Польше является государственным праздником и выходным днём, поэтому магазины всех основных торговых сетей будут закрыты.

То же касается 3 мая — Дня Конституции.

Сделать покупки в эти дни можно будет в небольших магазинчиках, которые обычно открыты по воскресеньям, а также в магазинах на заправках, вокзалах и в аэропортах.

2 мая — официальный рабочий день, все магазины будут открыты.

4 мая магазины будут открыты, как всегда по субботам.

Воскресенье, 5 мая, — неторговое, так что большинство магазинов будет закрыто.