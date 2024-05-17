Германия победила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею 1 17.05.2024, 20:03

В параллельном матче Дания переиграла Великобританию.

Сборная Казахстана по хоккею потерпела крупное поражение от команды Германии (2:8) на групповом этапе чемпионата мира.

Уже на 3‑й минуте матча группы B, который проходил в Остраве, немцы повели 2:0 — отличились Максимилиан Шубер и Паркер Туоми. Затем казахстанцы отыгрались благодаря точному броску Романа Старченко.

После этого хоккеисты сборной Германии забросили еще шесть шайб — авторами голов стали Йон Петерка, Лукас Райхель (дважды), Лукас Кельбле, Фредерик Тиффельс и Максимилиан Кастнер. Также в третьем периоде отличился защитник сборной Казахстана Артем Королев, для которого гол стал дебютным на чемпионатах мира.

Нападающий немецкой команды Войтек Стаховяк отметился в матче четырьмя голевыми передачами.

Набрав 9 очков, Германия поднялась на 2‑е место в группе B. Казахстан (3 очка) идет 7‑м.

В параллельном матче группы A в Праге сборная Дании переиграла Великобританию (4:3).