Анжелика Борис встретилась с Анджеем Почобутом в Новополоцкой колонии 16.04.2024, 11:23

Об этом она рассказала на встрече с президентом Польши.

Глава запрещенного в Беларуси Союза поляков Анжелика Борис встретилась в Новополоцкой колонии с осужденным на восемь лет журналистом Анджеем Почобутом. Cвидание разрешил Александр Лукашенко. Об этом сообщает канцелярия президента Польши Анджея Дуды.

Дуда встретился с представителями руководства закрытого белорусскими властями Союза поляков в Беларуси Анжеликой Борис и Мареком Заневским.

«Анжелика Борис сообщила о встрече с Андреем Почобутом, находящимся в заключении в Новополоцкой колонии, которая состоялась с согласия Александра Лукашенко», — говорится в сообщении канцелярии.

Также во встречи приняли участие государственный секретарь канцелярии премьер-министра Анджей Дера и председатель правления Фонда «Помощь полякам на Востоке» Миколай Фальковский.

Prezydent @AndrzejDuda przyjął wczoraj w Pałacu Prezydenckim Andżelikę Borys oraz Marka Zaniewskiego przedstawicieli Zarządu Związku Polaków na Białorusi.



Andżelika Borys zrelacjonowała swoje spotkanie z Andrzejem Poczobutem osadzonym w kolonii karnej w Nowopołocku, do którego… pic.twitter.com/XikjU1eUmR — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 16, 2024