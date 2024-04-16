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Анжелика Борис встретилась с Анджеем Почобутом в Новополоцкой колонии

  • 16.04.2024, 11:23
Анжелика Борис встретилась с Анджеем Почобутом в Новополоцкой колонии

Об этом она рассказала на встрече с президентом Польши.

Глава запрещенного в Беларуси Союза поляков Анжелика Борис встретилась в Новополоцкой колонии с осужденным на восемь лет журналистом Анджеем Почобутом. Cвидание разрешил Александр Лукашенко. Об этом сообщает канцелярия президента Польши Анджея Дуды.

Дуда встретился с представителями руководства закрытого белорусскими властями Союза поляков в Беларуси Анжеликой Борис и Мареком Заневским.

«Анжелика Борис сообщила о встрече с Андреем Почобутом, находящимся в заключении в Новополоцкой колонии, которая состоялась с согласия Александра Лукашенко», — говорится в сообщении канцелярии.

Также во встречи приняли участие государственный секретарь канцелярии премьер-министра Анджей Дера и председатель правления Фонда «Помощь полякам на Востоке» Миколай Фальковский.

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