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В Свислочи нашли тело милиционера, который уволился в 2020-м году

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  • 16.04.2024, 19:57
  • 5,364
В Свислочи нашли тело милиционера, который уволился в 2020-м году

Ему было 26 лет.

1 апреля в канале Общества спасания на водах появилось сообщение, что днем 30 марта в Минске при приведении поисковых работ в Свислочи обнаружили труп затонувшего мужчины 1998 года рождения. Теперь стало известно, что это был за человек.

За два дня до нахождения тела в реке, 28 марта, в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ангел» появилось сообщение об исчезновении Максима Олеговича Зубарева 1998 года рождения. 25 марта он находился недалеко от дома 58, корпус 1 по проспекту Независимости, а после ушел оттуда в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Утопленник, найденный в реке, как раз и оказался Максимом Зубаревым. «Нашай Нiве» стало известно, что он бывший милиционер, который работал в Докшицком РОВД, но в 2020 году уволился оттуда во время народных протестов.

После увольнения парень переехал в Минск, где работал таксистом и учился на айтишника.

Что с ним произошло 25 марта, пока неизвестно.

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