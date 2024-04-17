«Выделили картон, чтобы на полу было удобнее лежать» 2 17.04.2024, 14:20

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Попавшие в непогоду белорусы о ливнях в ОАЭ.

Вчера Арабские Эмираты накрыл мощнейший ливень. Он стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений в ОАЭ. За день выпало на 30% больше годовой нормы осадков. В городах парализовало дороги и авиатранспорт, были закрыты торговые центры и метро. «Онлайнер» поговорил с белорусами, которые попали на уникальное природное явление в пустынной стране.

Застрявшие в аэропорту: «Выделили картон, чтобы на полу было удобнее лежать»

В самой сложной ситуации оказались те, кому нужно было улетать домой вчера и сегодня. Рейсы массово отменялись. Так в аэропорту Дубая застряла наша читательница Ольга.

— Начался дождь ночью во вторник. Лил до утра. В нашем отеле ресторан оказался частично затоплен. Утром дождь ненадолго прекратился. Мы решили отправиться на прогулку в Dubai Mall. Где-то в обед начали собираться домой. Дождь шел, но с переменным успехом. Тут и начались наши приключения.

На станции метро были большие очереди. Вода покрывала пол, текла крыша. Еще до этого в торговом центре где-то были лужи, а где-то и водопады. Когда мы проехали пять станций, состав на время остановился. В итоге нас высадили на ближайшей станции — посоветовали искать автобус. Метро было затоплено.

До отеля оставалось около 12 километров. Решили идти пешком. Но в 18 часов началась вторая волна бури. Дороги затоплены, где-то вода доходила до середины бедра. Мы добрались до ближайшего ТЦ, купили одежду и мусорные пакеты как защиту от дождя. В отель добрались только к часам 10 вечера. Шли прямо по шоссе, где 28 полос. По дороге было много оставленных машин, некоторые в воде по крышу.

Сейчас, по словам Ольги, погода отличная: солнечно и тепло. Чего не скажешь про обстановку в аэропорту: терминал переполнен, люди спят на полу.

В похожей ситуации оказалась еще одна наша читательница — Анастасия. Прямо сейчас она находится в аэропорту Дубая, хотя вылететь в Минск должна была еще вчера вечером в 18:15. Попасть в аэропорт было отдельным квестом: такси не удавалось вызвать на протяжении двух часов.

— Когда началась сильная гроза, мы сначала думали, что ее вызвали специально, чтобы снизить жару. Но местные сразу стали говорить, что это циклон — в соседних странах та же история.

После отмены рейса нам предложили ждать 10 утра, но никакая новая информация так и не появилась. Нам выдали ваучеры на еду, а вот посадочные талоны забрали.

По словам Анастасии, авиакомпания сделала объявление, что новые рейсы начнут отправлять с 12 ночи. Многие пассажиры сами купили новые билеты на завтрашний день. Те, кто билеты не поменяли, беспокоятся, будут ли места для них в потенциально переполненных самолетах.

На ситуацию в аэропорту нам пожаловался и Дмитрий, который провел в аэропорту Дубая больше 17 часов. Как и другие туристы, он ждет решения вопроса с отмененным рейсом Flydubai.

— Билеты забрали представители компании, поэтому не кормят, вода тоже закончилась, проживание не предоставили, зато выделили картон, чтобы на полу лежать удобнее было. Багаж тоже не знаем где. Ответ на все — «ждите», — эмоционально рассказал о ситуации Дмитрий.

Другие эмираты: «В промежутках между ливнями дети плавали в бассейне»

Ольга с семьей живет в Абу-Даби на острове Саадият. По ее словам, вчерашнюю погоду довольно точно предсказали еще в пятницу-субботу на прошлой неделе.

— В понедельник дети пошли в школу после трехнедельных каникул, и им почти со 100%-й вероятностью сказали, что школы во вторник и среду не будет из-за стихии. У нас обычно закрывают после ливней школу на день — откачать воду. Это случилось 3—4 раза в этом учебном году.

В соседнем от дома отеле гостям не советовали уезжать в моллы вчера с самого утра. У тех, кто не внял просьбам, были проблемы с возвращением. Кстати, один из самых популярных моллов вчера был закрыт с самого утра. Но сегодня почти все работает. Недавно доставка мне привезла продукты, рестораны вокруг открыты. Из других признаков бури — поваленные деревья. Некоторые вырвало с корнями.

Мы ориентировались по сайту погоды — прогноз был точным почти до минуты. Муж по нему планировал выезд на работу. Уехал перед первым блоком порывов ветра (это было в 9 утра, всего блоков было три), вернулся после последнего — около 9 вечера. В промежутках светило солнце и дети плавали на детской площадке.

Читательница Наталья находится на отдыхе в Аджмане.

— Вчера на протяжении суток шел ливень и была гроза. Небольшой перерыв был только в 12 часов дня. В отеле обстановка была спокойной. Но туристы, которые прилетели вчера, рассказывали, что им пришлось спать в автобусе — не могли доехать до мест назначения, так как дороги были перекрыты. Добрались до отелей только утром.

По словам Натальи, сейчас все работает. Сильнее всего пострадали бедные районы города.