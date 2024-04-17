По ком звонит колокол Путина? 1 Вадим Зайдман, kasparov.ru

17.04.2024, 14:22

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История наказывает двоечников больно.

Так называемые партнеры Украины все чаще в той или иной форме говорят о необходимости переговоров, о заморозке войны, о том, что Украине придется пойти на территориальные потери – одним словом, пойти на капитуляцию, как минимум согласиться с отторгнутыми по факту от нее территориями.

По существу, возможность проигрыша Украины, если она в ближайшее время не получит помощь от «союзников», прежде всего, США, допустил и президент Владимир Зеленский в недавнем интервью CBS News. И предупредил, что если Украина действительно проиграет, Путин не остановится на достигнутом, война «может прийти и в Европу, и в США».

«Для него мы – сателлит Российской Федерации. На данный момент это мы, затем Казахстан, затем страны Балтии, затем Польша, затем Германия. По крайней мере, половина Германии».

Грустно, братцы... Если такое под давлением обстоятельств допускает уже Зеленский, который до сих пор был решительно настроен на победу, на однозначное возвращение Украины в границы 91-го года, и в октябре 2022-го даже подписал указ о запрете каких бы то ни было переговоров с Россией, пока ее президентом остается Путин, – то совсем грустно... Но как, в самом деле, можно продолжать сохранять какой-то оптимизм, когда у Украины не хватает не только систем ПВО – но даже снарядов для имеющихся у нее систем Patriot и Iris-T (а цена этому – жизни мирных граждан, разрушенные дома, инфраструктура), когда на фронте соотношение выстреливаемых Украиной и Россией снарядов – один к семи, и этот перекос не в пользу Украины, при продолжающемся саботаже помощи ей, будет только увеличиваться…

То, о чем я пишу с 2014 года, а с 2022-го просто криком кричу – что Путин на Украине, если ее дадут ему проглотить, не остановится – уже понял Владимир Зеленский, в пору своего политического пубертата полагавший, что для окончания развязанной Путиным гибридной войны достаточно перестать стрелять и сесть поговорить с ним по душам. Зеленский понял – а до лидеров Запада никак не дойдет эта очевидная истина? Ладно, им плевать на Украину, на сотни тысяч уже погибших и каждый день продолжающих гибнуть украинцев – но даже ставшая сегодня из умозрительной вполне реальная перспектива распространения войны на их страны тоже никак не вразумит их?

Мир сошел с ума и потерял чувство самосохранения? И действительно не понимает, что будет, если Украина проиграет, если победит Путин?

Украина еще не проиграла, Украина держится изо всех сил. А мы уже видим результат импотенции Запада, прежде всего, мирового полицейского США: изгои и негодяи всего мира, глядя на Путина, не получающего достойного отпора за свой международный разбой, подняли головы, поняв, что им есть где разгуляться и чем поживиться. Сначала ХАМАС, теперь Иран атаковали Израиль, Китай точит нож на Тайвань.

Ну хоть бы западные лидеры представили себе, как развивались бы события, если бы во Второй мировой войне победил Гитлер!

Впрочем, о чем это я? – Во-первых, и опыт Мюнхенского соглашения/сговора, довоенного умиротворения Гитлера, о многом говорит. Во-вторых, зачем нам, собственно напрягать воображение и представлять, что было бы в результате победы Гитлера – тем более, мне тут же скажут, что история не знает сослагательного наклонения – когда мы прекрасно знаем, что случилось в результате победы Сталина! – Людоеда, как минимум равного Гитлеру, а может, и превзошедшего его по масштабам каннибальской практики!

Да, Гитлер, опередивший Сталина, несколько смешал его изначальные хищнические планы; да, победа была достигнута в коалиции с союзниками – только поэтому Сталину удалось захватить не всю Европу, как он мечтал об этом в 1941-м, а только ее восточную часть. – Но даже такого половинчатого результата, вылившегося почти в полустолетнюю сателлитную зависимость восточноевропейских стран от «старшего брата», в авторитарные, а то и в режимы диктатуры (Румыния, Албания) в этих странах, в десятки тысяч жертв этих режимов – недостаточный исторический опыт, чтобы что-то понять, что будет, если Украина не выстоит, если победит Путин?!

Посмотрите, что предпринял по результатам победы Сталин – и вы поймете, как примерно будет действовать в случае победы Путин.

Конечно, тут нет полной аналогии. Как ни крути, но это Германия напала на СССР (хотя мы держим в уме, что Гитлер только лишь опередил Сталина), а Украина на Россию не нападала и не собиралась нападать. Я всего лишь говорю об алгоритме поведения диктатора-победителя, диктатора, вкусившего крови: после того, как он одержит победу над одним соперником, он неудержимым катком покатится дальше, подминая под себя страны и народы!

Вы этого хотите для своих стран – господа даже не с короткой, а с напрочь отбитой исторической памятью?!

И не только ведь история коммунистической восточной Европы в пример западным двоечникам, не выучившим уроки истории. В результате победы Советского Союза во Второй мировой войне возник соцЛАГЕРЬ, мировой ГУЛАГ – и количество жертв более пяти десятков стран, пошедших по пути социалистического эксперимента над сотнями миллионов людей, миллионами и исчисляется.

Плюс добавьте сюда возникновение мирового терроризма, порожденного советским КГБ. – Тоже ведь во многом следствие победы людоеда Сталина над людоедом Гитлером.

Мне остается в который раз повторить известную формулу Василия Ключевского: История ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки.

И наказывает двоечников больно. И правило это не знает исключений.

Но двоечники так до сих пор ничего не поняли и все еще полагают, что колокол людоедских притязаний Путина звонит не по ним.

Вадим Зайдман, kasparov.ru