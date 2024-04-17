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ГУР: Кремль готовит масштабную провокацию против Украины

  • 17.04.2024, 14:33
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ГУР: Кремль готовит масштабную провокацию против Украины

С африканским «акцентом».

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Кремль готовит новую провокацию против Украины. Москва хочет обвинить Киев в незаконном обороте западного оружия в Африке.

Как отметили в ГУР, что на фоне ослабления позиций РФ и ее прокси-сил на Африканском континенте, спецслужбы Кремля готовят очередную информационную спецоперацию, направленную против Украины.

«Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан. Для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки «трофейного» оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемой ЧВК «Вагнер» во время войны в Украине», - отметили в пресс-службе ГУР.

Там также добавили, что цель таких публикаций - дискредитация Украины и партнеров. А еще - обвинение западных союзников в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины.

«Кремль будет пытаться акцентировать внимание, что элитные украинские спецподразделения участвуют в боевых действиях в Африке в тот период, когда Россия ведет геноцидную войну в самой Украине. В то же время в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси. Подчеркиваем, что Украина и ее Силы Обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к любым незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия», - заявили в украинской разведке.

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