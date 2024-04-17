Во Франции арестовали резиденцию бывшей жены Путина 7 17.04.2024, 18:14

5,566

Вилла расположена недалеко от Биаррица.

Во Франции в декабре 2023 года правоохранители конфисковали виллу Ривери, которая связана с бывшей женой российского диктатора Владимира Путина — Людмилой, сообщает Challenges.

По информации источников издания, вилла принадлежала россиянину Артуру Очеретному, новому спутнику бывшей жены Путина.

Вилла расположена в Англете, недалеко от Биаррица. Ранее там уже проводились обыски парижской прокуратурой.

Помимо виллы Очеретного, «под ударом» также находится недвижимость нескольких близких к Кремлю олигархов, таких как Геннадий Тимченко и братья Ротенберги.

Ривери была построена в 1930 году, она сначала была названа «Вилла Сузанна» в честь его спонсора, вдовы лондонского банкира.

По данным OCCRP, недвижимость площадью 5000 квадратных метров была приобретена за 5,4 миллиона евро Артуром Очеретным в декабре 2013 года.