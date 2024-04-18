Мошенники начали обманывать белорусов по новой схеме 4 18.04.2024, 15:25

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В чем ее суть?

В редакцию Onlíner обратился читатель и рассказал, как едва не попался очень подготовленным мошенникам. Мужчине позвонили якобы сотрудники банка. Звучит стандартно и уже привычно, но теперь белорусам предлагают забрать оформленную кредитную карту. А дальше рассказ о якобы заполненных заявках на кредиты и настоятельные рекомендации перевести деньги на безопасный счет.

Ранее СМИ писали о схожем случае: двое минчан потеряли больше 400 тысяч рублей. Неизвестные позвонили им через мессенджер, представились сотрудниками банка и сообщили о готовности кредитных карт. Мужчины возразили: мол, ничего такого они не заказывали. Но мошенники не растерялись: сказали, что в таком случае карты оформлены аферистами. В ходе разговора также выяснилось, что на потерпевших якобы оформлены еще четыре кредита. Мошенники настоятельно советовали перевести деньги на «безопасные счета». История не закончена: заведены уголовные дела.

В случае читателя все началось примерно так же. На днях Олегу позвонил якобы представитель «Альфа Банка» и уточнил, когда мужчина планирует забрать оформленную «Красную карту». В качестве альтернативы предложили вариант доставки.

— Я действительно около месяца назад заказывал такую карту, поэтому подозрений у меня это не вызвало. Объяснил, что карту уже получил. Тогда мне рассказали про высокий кредитный рейтинг, что видят мою заявку от 12.04.2024 на еще одну карту и, если заявка мной не подавалась, вероятно, это мошенники.

В процессе разговора мужчине сообщили, что на его имя якобы также оформлены запросы на кредиты в разных банках. Минчанина предупредили, что заявки нужно отменить. В разговоре с журналистом Onlíner Олег подчеркнул: ему звонили с обычного белорусского номера и не через мессенджер, как это обычно случается с мошенниками.

— Предложили проверить, как работают СМС, и предупредили, чтобы никакие коды я не называл и что банковские сотрудники их никогда не просят. Что интересно, мне пришло сообщение, очень похожее на настоящее от «Альфа Банка», оно отобразилось в чате СМС-сообщений с банком. Только при тщательном изучении я обнаружил в конце сообщения странные символы, по сути, только они и указывали на подделку.

Дальше мужчине задавали вопросы о наличии кредитов и сумме доходов в месяц. Потом переключили на другого сотрудника, который обещал передать информацию о мошенниках в правоохранительные органы. По телефону даже сказали, что подобные случаи мошенничества участились.

— Когда мошенничество уже казалось мне очевидным, я сказал, что занят. Мне возразили, что нужно расставлять приоритеты, отпроситься с работы, а то на меня наберут кредитов. Я сообщил, что не понятно, кто вы сами, звоните с мобильного номера, на что мне тут же напомнили про СМС именно от банка и повторно попросили оставаться на линии, чтобы не допустить кражи денег.

Олег прекратил разговор и обратился в настоящую службу поддержки «Альфа Банка». Мужчина уточнил, есть ли в банке номер телефона, с которому ему звонили в первый раз. В банке сомнения подтвердили: названного номера у них нет, и звонить с него сотрудники не могли. Заявок на кредиты от имени Олега в базе тоже не было. Всю информацию от читателя в «Альфа Банке» обещали передать профильному сотруднику.

— Я сообщил о произошедшем в милицию и указал номер, с которого мне звонили. Сказали, что будут разбираться. Сейчас, вспоминая разговор, становится очевидным, что это были мошенники, но в момент звонка все выглядело очень профессионально. Меня предупреждали о том, чтобы никакие коды не называл, никому не передавал свои данные и т. д.

Комментарий банка

Журналисты обратились в «Альфа Банк» за комментарием. В банке подчеркнули, что «Красная карта» в 99% случаев по умолчанию направляется клиенту почтой. Получить в отделении можно только неименную карту при оформлении заявки. В таком случае вы точно будете в курсе того, что за ней нужно прийти лично.

Что касается СМС-сообщения в настоящем чате с банком, то оно отобразилось из-за попытки входа в аккаунт. Специалисты также отметили: если судить по недавним случаям, мошенники хорошо изучили банковскую терминологию и стремятся получить доступ к данным, поступающим через смартфон, в том числе через СМС. Актуальную информацию, включая сведения по вопросам мошенничества, банк регулярно публикует на сайте.