Появились фото волка, который ходит по Витебску 1 18.04.2024, 17:54

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Возможно, это канадская разновидность этого животного.

В витебских чатах появилась информация, что в городе замечен большой черный волк.

По словам очевидцев, его пытаются отловить уже больше суток.

Журналисты vitebsk.biz нашли человека в поселке Бителево, к которому этот волк приходит регулярно уже несколько дней.

У Натальи в Бителево питомник собак. По ее словам, несколько дней назад за оградой своего питомника она заметила большую черную собаку.

«Так бывает регулярно — к нам иногда приходят беспризорные или сбежавшие собаки, поэтому я не удивилась и решила выйти к этой собаке поближе, чтобы покормить. Она меня подпустила метра на два, но как только сзади за мной показался мой муж — странная собака убежала».

Со слов Натальи, примерно через полчаса «собака» вернулась, и она снова подошла к ней, чтобы все же накормить.

«Я таких собак никогда не видела, поэтому и подошла поближе рассмотреть — большая, черная, очень умные глаза. Мы с ней еще немного прошли по полю за нашим питомником — может она меня и хотела съесть, я не знаю, но со мной все в порядке...»

А через какое-то время в одном из городских чатов своего района Наталья увидела больше сотни сообщений и фото своей «собаки». Оказалось, что это черный канадский волк (со слов очевидцев — информация проверяется).

«Примерно в это же время сотрудники милиции начали поиски этого волка. Я обратилась в 102 и рассказала, что волк часто появляется у моего питомника — может быть, его привлекают суки во время течки».

По слухам в городских чатах, волк этот сбежал из витебского зоопарка.