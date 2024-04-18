Белорусы вошли в топ-5 получателей немецких виз 1 18.04.2024, 18:08

В прошлом году Германия выдала белорусам почти 52 тысячи виз.

В 2023 году белорусы вошли в топ-5 получателей немецких шенгенских виз. Согласно опубликованной статистике МИД ФРГ, за прошедший год посольство Германии в Минске выдало 51 872 шенгенские визы, передает DW.

Больше немецких «шенгенов» получили только граждане Турции, Китая, Индии и Косово. При этом по количеству выданных виз на 100 тысяч населения белорусы находятся на первых позициях - 563 визы на 100 тысяч человек. По этому показателю их опередили только жители Косово (3172 на 100 тысяч). В Турции — лидеру по абсолютному числу полученных немецких «шенгенов» — показатель составляет 232 визы, в Китае - 11, в Индии - 8,4.

Кроме этого, в 2023-м белорусам выдали 2 173 национальные немецкие визы. Как следует из статистики, 529 человек получили их для переезда по работе, 157 - для учебы в Германии, 777 человек воссоединились со своими супругами, детьми и родителями. 39 белорусов запросили гуманитарные ВНЖ.

Всего в 2023 году визовые отделы посольств Германии по всему миру обработали более 1,9 миллиона заявок на получение шенгенских или национальных виз. Примерно в каждом восьмом случае (всего около 250 000) они были отклонены, следует из данных МИД Германии.

Как изменилась ситуация?

Количество выданных белорусам немецких «шенгенов» выросло более чем в полтора раза по сравнению с предковидным 2019 годом: тогда посольство Германии в Минске выдало 35 205 виз.

Четыре года назад лидерами среди получателей немецких шенгенских виз были Китай, Россия, Турция, Индия и Таиланд. Беларусь располагалась на 11-й строчке.

В 2023-м в России была выдана только 15 221 виза, хотя ранее граждане РФ были второй по величине группой по количеству немецких «шенгенов». Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия была вынуждена закрыть три немецких генконсульства — в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, а также сократить число сотрудников.

Где еще белорусам можно получить шенгенскую визу?

На данный момент белорусы могут получить шенгенские визы в посольствах и визовых центрах Польши, Италии, Испании, Греции, Германии, Франции, Венгрии, Хорватии. При этом, отмечают эксперты, процедура записи на получение визы постоянно усложняется. К примеру, сейчас для верификации личности при обращении в визовый центр Польши необходимо сделать селфи, для записи в посольство Германии — встать в электронную очередь. По информации немецкого посольства в Беларуси, время ожидания подачи на визу составляет порядка 11 месяцев. Приоритет при записи с недавнего времени имеют родственники живущих в Германии людей. Весной 2024 года принимать документы на получение шенгенской визы также начали Болгария и Румыния.