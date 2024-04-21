Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины 2 21.04.2024, 15:22

Очевидцам ситуация напомнила фильм «Форсаж».

На днях в TikTok опубликовали видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.

На ролике видно, как посреди дороги останавливается автомобиль «УАЗ», из которого выходит водитель и пытается отогнать лося. Однако человек сходу понимает, что это ошибка, садится в машину и… лось тут же переключает свое внимание на второго участника дороги — автора видео, который все это время стоял позади и снимал происходящее из автомобиля. Дело было около деревни Митьковщина Оршанского района Витебской области.

«И тут раззадоренный лось решил не останавливаться на достигнутом, решив и нам показать, кто тут главный», — написал мужчина, после чего начал быстро сдавать назад. Что было дальше, смотрите сами…

«Я один ждал полицейский разворот?» — задал вопрос один из пользователей в комментариях, на что автор ответил:

«Была шальная мысль сделать. Но все-таки не рискнул, цена ошибки была велика».

В итоге все закончилось благополучно. Белорус рассказал, что «лось устал гнать их и ушел в поле», а они развернулись и поехали в другую сторону «от греха подальше».

Многие писали, что водителю повезло, поскольку «сзади не было машин». «Это да, иначе бы попали по полной», — прокомментировал в ответ автор ролика.

К слову, бесстрашному водителю «УАЗ» лось снес боковое зеркало, «немного поцарапал краску и залил слюнями».

«И смешно, и грустно. Движение задним ходом сдано успешно!» — продолжали писать в комментариях.

Многим ситуация напомнила фильм «Форсаж», а кто-то отметил, что «лось в прошлой жизни, видать, гаишником был».