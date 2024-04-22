В Беларуси 10-классника решили судить за уклонении от призыва 2 22.04.2024, 16:16

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Запутанная история произошла в Каменецком районе.

На жителя Каменецкого района было заведено уголовное дело за уклонение от призыва на воинскую службу. Казалось бы, ничего необычного: молодому человеку уже исполнилось 18 лет, он получил повестку, но на медосвидетельствование для призыва на службу не пришел.

При этом белорусу удалось доказать в суде, что он и не должен был этого делать. На запутанную историю в банке судебных решений обратило внимание издание 1prof.by.

Дело было так. В 2021 году парню исполнилось 16 лет, но на учет призывников он встал только в ноябре 2022-го — в автошколе потребовали удостоверение призывника. В военкомате он предъявил свидетельство об окончании 9 классов средней школы, при этом не уточнив, что продолжает учебу в 10 классе той же школы. А работники военкомата и не спрашивали.

Белорус прошел медкомиссию, получил свое удостоверение призывника. Вместе с ним — и повестку о явке на медосвидетельствование для призыва на военную службу, которая датировалась апрелем 2023 года. На тот момент призывник уже должен был достичь совершеннолетия.

Но парень благополучно о повестке забыл, да еще и уехал на работу в другой район. Сотрудники военкомата искали его по месту жительства, не нашли и передали данные призывника следственным органам, а те возбудили уголовное дело по части 1 статьи 435 УК («Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу»).

Белорус бегать от военкомата не собирался. Он явился в суд Каменецкого района, который в ноябре 2023-го признал его невиновным, не найдя в действиях призывника состава преступления (дальше мы поясним — почему).

Но прокурор Каменецкого района с этим решением не согласился и опротестовал оправдательный приговор в Брестском областном суде. Там еще раз рассмотрели дело — и снова пришли к выводу, что оснований нет ни для удовлетворения протеста прокурора, ни для предъявления обвинений ответчику.

Теперь распутываем клубок. Начнем с того, что до июня 2023 года, а соответственно и «на момент инкриминируемого ему деяния» парень все еще учился в 10 классе средней школы, то есть имел законную отсрочку от призыва, которая предоставляется без направления на медицинское освидетельствование. Да, в возрасте 18 лет — так тоже можно. При этом молодой человек пропустил 92 дня в школе без уважительной причины, а в ноябре 2023-го подал заявление на отчисление из учебного заведения в связи со сменой места жительства.

На плохую посещаемость в том числе указывала сторона обвинения. Но суд посчитал эти доводы малозначительными: по документам совершеннолетний молодой человек, как ни крути, все еще считался учащимся средней школы. Также, по мнению суда, не имеет существенного значения и то, что призывник полностью признал свою вину в неявке в военкомат по повестке. Ведь по закону он и не должен был этого делать.

В итоге суд пришел к выводу, что белорус «не является специальным субъектом вменяемого ему общественно опасного деяния». Более того, сам факт выяснения всех этих обстоятельств в суде «указывает на ненадлежащую работу специалистов военкомата с призывниками», отмечается в постановлении.