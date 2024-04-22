Подростки в Минске устроили драку на Немиге 22.04.2024, 18:04

Видео.

В Минске задержали двух подростков, которые были участниками драки на Немиге. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Видео потасовки появилось в соцсетях. Сотрудники милиции изучили его и задержали двух участников.

«Двое из них, 17-летний и 18-летний минчане, были задержаны и доставлены в Центральное РУВД Минска для разбирательства», — рассказали в милиции.

Выяснилось, что парни поссорились в соцсетях, а затем при личной встрече ссора переросла в драку.

В отношении инициатора потасовки, 17-летнего учащегося одной из минских школ, составлен административный протокол за мелкое хулиганство.