В оккупированном Мариуполе раздалась серия загадочных взрывов 1 24.04.2024, 8:59

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Не менее 12 за утро.

В Мариуполе и районе прозвучало не менее 12 взрывов ночью 24 апреля. Подробности сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

Взрывы слышали во всех районах города и побережья, а также даже в Бердянске. Одновременно с этим на юге была объявлена ракетная опасность, однако никаких сигналов воздушной тревоги не раздавалось. Попаданий по Мариуполю, по его словам, не зафиксировали.

«Однако остается открытым вопрос района. Пытаемся установить причину», — сообщил он.

Андрющенко добавил, что российские мониторинговые паблики сообщили о работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км. по городу Курахово. По состоянию на сейчас детали неизвестны.

Часть наблюдателей допускает возможные пуски с кораблей в Азовском море. Такие действия можно объяснить широким распространением звука. По его словам, вопрос требует дополнительного уточнения относительно вида оружия, которое могло использоваться.

«Самым вероятным вариантом остается серия прилетов», — заявил советник мэра.